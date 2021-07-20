В Москве общежития начали отказывать в заселении непривитым студентам

19:39 20.07.2021

Ректор Московского института электронной техники (МИЭТ) Владимир Беспалов подписал приказ, согласно которому студенты, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, не смогут проживать в студенческом общежитии.

Исключение будет сделано только для студентов, имеющих справки о наличии противопоказаний к прививке, полученные в государственных медучреждениях, а также лиц, не достигших 18-летнего возраста (они должны будут вакцинироваться в течение месяца после достижения 18 лет).

«Обучающимся, проживающим в общежитиях университета, а также лицам, поступившим на 1 курс обучения в университете с предоставлением общежития, в срок до 25 августа 2021 года пройти полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с предоставлением в администрацию общежития сертификата о вакцинации», - говорится в тексте приказа.

Студенты, которые не пройдут вакцинацию или не предоставят справки о противопоказаниях, не смогут находиться в общежитиях. «Дальнейшее пребывание в общежитии обучающихся, не представивших документы, перечисленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, считать недопустимым ввиду создаваемой опасности заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) других лиц, проживающих в общежитии», - сообщается в приказе.