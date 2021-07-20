В Москве общежития начали отказывать в заселении непривитым студентам
Ректор Московского института электронной техники (МИЭТ) Владимир Беспалов подписал приказ, согласно которому студенты, не прошедшие вакцинацию от COVID-19, не смогут проживать в студенческом общежитии.
Исключение будет сделано только для студентов, имеющих справки о наличии противопоказаний к прививке, полученные в государственных медучреждениях, а также лиц, не достигших 18-летнего возраста (они должны будут вакцинироваться в течение месяца после достижения 18 лет).
«Обучающимся, проживающим в общежитиях университета, а также лицам, поступившим на 1 курс обучения в университете с предоставлением общежития, в срок до 25 августа 2021 года пройти полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с предоставлением в администрацию общежития сертификата о вакцинации», - говорится в тексте приказа.
Студенты, которые не пройдут вакцинацию или не предоставят справки о противопоказаниях, не смогут находиться в общежитиях. «Дальнейшее пребывание в общежитии обучающихся, не представивших документы, перечисленные в пунктах 1 и 2 настоящего приказа, считать недопустимым ввиду создаваемой опасности заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) других лиц, проживающих в общежитии», - сообщается в приказе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Страна живёт по бандитским понятиям-нет законов нормального государства.Вот и появились такие "ректоры". Кто знает,откуда он взялся?
Это же чистой воды самоуправство. Где в документах написано,что в стране эпидемия?Где в документах вуза и правилах проживания указаны причины выселения- непривитость ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ,НЕ зарегистрированной ,НЕ прошедшей ВСЕ 3 этапа апробации,вакциной?Это вообще жижа-её даже ВОЗ не признаёт.То есть,этот дядька принуждает студентов,под угрозой выселения,подставить своё здоровье под угрозу и стать лабораторной крысой ,а за последствия кто уголовно будет отвечать? Да,он и будет.Значит,придя на прививку ,студенту в графе добровольно согласен,-написать "принуждён ректором"? Пусть в приказе отметит тогда,что он все последствия от прививки незарегистрированной вакциной берёт на себя.Именно его потом родители и сами студенты сажать будут.Он не понимает,что он дурак крайним будет?
Всё правильно."Если в кране нет воды-значит выпили непривитые".И ещё-бей непривитых-спасай Россию.
Пилсудского тоже когда-то из общежития выселили. Он потом Буденного под Варшавой разбил. Ответственным за поражение ряд историков считает и Иосифа Сталина.
"Ректор Владимир Беспалов подписал приказ" ЭТА АКЦИЯ НАЗЫВАЕТСЯ- ДИСКРИМИНАЦИЕЙ ПО УКАЗАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР,КОТОРЫЕ ГРУБО НАРУШАЮТ КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ. Мало того,что дают студентам неполноценное образование и за это еще берут деньги,так они еще шантажируют. Страна живет по законам банды...