Повторная вакцинация от ковида началась во всех прививочных центрах Москвы

Проведение повторной вакцинации от COVID-19 доступно во всех прививочных центрах Москвы, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Повторную прививку можно сделать вакцинами "Спутник Лайт" или "Спутник V". С сегодняшнего дня это доступно во всех действующих городских центрах вакцинации - в 119 поликлиниках, 45 павильонах "Здоровая Москва", центрах госуслуг "Мои Документы" и других центрах вакцинации в городе.

По словам Раковой, повторная вакцинация уже ведется в домах престарелых. Она напомнила, что на данный момент повторную вакцинацию рекомендовано проходить через 6 месяцев после инъекции первым компонентом. Повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную зашиту организам от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами коронавируса.

В дальнейшем, в случае стабилизации ситуации с коронавирусом, повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

Отмечается, что если первичная вакцинация осуществлялась в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад департамента здравоохранения Москвы, для прохождения повторной вакцинации понадобится только паспорт и полис ОМС. Если первичная вакцинация проходила в других пунктах вакцинации (например, федеральных или частных медицинских организациях, в другом регионе и др.), повторно сделать прививку можно только при предъявлении сертификата о вакцинации.

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