Памфилова гордится своей работой и не дает «раздербанить» Россию

Жесткий разговор между председателем ЦИК Эллой Памфиловой и депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко состоялся после заседания Центризбиркома, на котором политика Павла Грудинина исключили из списка кандидатов на выборы в Госдуму РФ. Глава Центризбиркома мотивировала решение тем, что Генпрокуратура направила в комиссию письмо, согласно которому Грудинин владеет долей в иностранной компании.

«Вы сказали позор. В чем позор? Мы обязаны были принять это решение, потому что для нас правое... это письмо прокуратуры, которое утверждает, что у него [Павла Грудинина] есть счета [за границей], и оно было подкреплено документом. Теперь наш Павел Николаевич может подать в суд на нас или на прокуратуру, которая нам дала сведения», - заявила Памфилова.

Выслушав доводы главы ЦИК, Бондаренко спросил: «Вы гордитесь тем, что вы делаете? Вы довольны?».

«Я горжусь! Потому что я жизни не вижу сейчас, личной. Я здесь слушаю со всех сторон демагогию и ложь! А я горжусь тем, что пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась! Чтобы не раздербанили страну! Чтобы стабильность была! Чтобы люди наши жили нормально! И пять лет потрачено моего здоровья на то, чтобы очистить комиссию на всех уровнях. Я знаю, что нарушения бывают, но их стало гораздо меньше, потому что это мои нервы, мои силы <...> Перестаньте врать и делайте то, что надо! А я горжусь тем, что я делаю!» - ответила Памфилова.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 26.07.2021, 01:09
    Гость: Прошла информация

    что за эти вопросы Эллочке Бондаренко сняли с выборов, признав его экстремистом. Видать жулики испугались что Бондаренко "раздебанит" Россию.

  3. 26.07.2021, 00:45
    Гость: советский инженер

    Вот, вот ещё одна "рабыня на галерах". Изо всех сил держит и не пущает "раздербанивать страну!" Да хоть сто восклицательных знаков ставь. И кто же это только страну со страшной силой раздербанивает? Стабильность она держит. Вот только стабильность почему-то плавно переходит в отсталость. А референдум о пенсионной реформе она не дала провести - это она "заботилась о народе" - так надо понимать?

  4. 26.07.2021, 00:31
    Гость: Бед

    Эллочка! К чему такие жертвы?
    Отдохни,займись семьёй.
    Мы же вас силой не заставляем.
    ОКороче сойди с галеры на берег.
    И будет вам и нам счастье.

  5. 26.07.2021, 00:19
    Гость: Макар

    /раздербанить//
    И это речь высокопоставленного чиновника. Что можно ждать от них...

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