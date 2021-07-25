Памфилова гордится своей работой и не дает «раздербанить» Россию

21:43 25.07.2021

Жесткий разговор между председателем ЦИК Эллой Памфиловой и депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко состоялся после заседания Центризбиркома, на котором политика Павла Грудинина исключили из списка кандидатов на выборы в Госдуму РФ. Глава Центризбиркома мотивировала решение тем, что Генпрокуратура направила в комиссию письмо, согласно которому Грудинин владеет долей в иностранной компании.

«Вы сказали позор. В чем позор? Мы обязаны были принять это решение, потому что для нас правое... это письмо прокуратуры, которое утверждает, что у него [Павла Грудинина] есть счета [за границей], и оно было подкреплено документом. Теперь наш Павел Николаевич может подать в суд на нас или на прокуратуру, которая нам дала сведения», - заявила Памфилова.

Выслушав доводы главы ЦИК, Бондаренко спросил: «Вы гордитесь тем, что вы делаете? Вы довольны?».

«Я горжусь! Потому что я жизни не вижу сейчас, личной. Я здесь слушаю со всех сторон демагогию и ложь! А я горжусь тем, что пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась! Чтобы не раздербанили страну! Чтобы стабильность была! Чтобы люди наши жили нормально! И пять лет потрачено моего здоровья на то, чтобы очистить комиссию на всех уровнях. Я знаю, что нарушения бывают, но их стало гораздо меньше, потому что это мои нервы, мои силы <...> Перестаньте врать и делайте то, что надо! А я горжусь тем, что я делаю!» - ответила Памфилова.