Памфилова гордится своей работой и не дает «раздербанить» Россию
Жесткий разговор между председателем ЦИК Эллой Памфиловой и депутатом Саратовской областной думы от КПРФ Николаем Бондаренко состоялся после заседания Центризбиркома, на котором политика Павла Грудинина исключили из списка кандидатов на выборы в Госдуму РФ. Глава Центризбиркома мотивировала решение тем, что Генпрокуратура направила в комиссию письмо, согласно которому Грудинин владеет долей в иностранной компании.
«Вы сказали позор. В чем позор? Мы обязаны были принять это решение, потому что для нас правое... это письмо прокуратуры, которое утверждает, что у него [Павла Грудинина] есть счета [за границей], и оно было подкреплено документом. Теперь наш Павел Николаевич может подать в суд на нас или на прокуратуру, которая нам дала сведения», - заявила Памфилова.
Выслушав доводы главы ЦИК, Бондаренко спросил: «Вы гордитесь тем, что вы делаете? Вы довольны?».
«Я горжусь! Потому что я жизни не вижу сейчас, личной. Я здесь слушаю со всех сторон демагогию и ложь! А я горжусь тем, что пытаюсь способствовать тому, чтобы страна не развалилась! Чтобы не раздербанили страну! Чтобы стабильность была! Чтобы люди наши жили нормально! И пять лет потрачено моего здоровья на то, чтобы очистить комиссию на всех уровнях. Я знаю, что нарушения бывают, но их стало гораздо меньше, потому что это мои нервы, мои силы <...> Перестаньте врать и делайте то, что надо! А я горжусь тем, что я делаю!» - ответила Памфилова.
Комментарии читателей Оставить комментарий
что за эти вопросы Эллочке Бондаренко сняли с выборов, признав его экстремистом. Видать жулики испугались что Бондаренко "раздебанит" Россию.
Это она кому?
Т. н. "гаранту"?
Вот, вот ещё одна "рабыня на галерах". Изо всех сил держит и не пущает "раздербанивать страну!" Да хоть сто восклицательных знаков ставь. И кто же это только страну со страшной силой раздербанивает? Стабильность она держит. Вот только стабильность почему-то плавно переходит в отсталость. А референдум о пенсионной реформе она не дала провести - это она "заботилась о народе" - так надо понимать?
Эллочка! К чему такие жертвы?
Отдохни,займись семьёй.
Мы же вас силой не заставляем.
ОКороче сойди с галеры на берег.
И будет вам и нам счастье.
/раздербанить//
И это речь высокопоставленного чиновника. Что можно ждать от них...