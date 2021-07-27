Депутата челябинского райсовета осужден условно за махинации с жильем

16:42 27.07.2021

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор депутату местного совета Алесе Субботиной, которая обвинялась в мошенничестве с недвижимостью.

Суд признал ее виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова консультанта суда Инны Фомичевой.

Субботина вину не признала. По ее словам, вменяемые ей действия она совершила неумышленно. Также она возместила ущерб обоим пострадавшим.

Напомним, депутат райсовета Субботина была задержана в марте прошлого года. По данным следствия, в 2011-2015 годах она, являясь риелтором, злоупотребляя доверием граждан, незаконно приобрела права собственности на квартиру и долю в другой квартире. Владельцам был причинен ущерб в сумме более 2,5 млн рублей.

Субботина была избрана в Калининский районный совет депутатов в сентябре в 2019 года как самовыдвиженец.