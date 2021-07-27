Депутата челябинского райсовета осужден условно за махинации с жильем

Калининский районный суд Челябинска вынес приговор депутату местного совета Алесе Субботиной, которая обвинялась в мошенничестве с недвижимостью.

Суд признал ее виновной по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова консультанта суда Инны Фомичевой.

Субботина вину не признала. По ее словам, вменяемые ей действия она совершила неумышленно. Также она возместила ущерб обоим пострадавшим.

Напомним, депутат райсовета Субботина была задержана в марте прошлого года. По данным следствия, в 2011-2015 годах она, являясь риелтором, злоупотребляя доверием граждан, незаконно приобрела права собственности на квартиру и долю в другой квартире. Владельцам был причинен ущерб в сумме более 2,5 млн рублей.

Субботина была избрана в Калининский районный совет депутатов в сентябре в 2019 года как самовыдвиженец.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.07.2021, 22:15
    Гость: ABCD

    Только я один обратил внимание на маразматическое сочетание фраз:
    "..По ее словам, вменяемые ей действия она совершила неумышленно..."
    "..она, являясь риелтором, злоупотребляя доверием граждан, незаконно приобрела права собственности на квартиру и долю в другой квартире..."
    Это типа она не осознавала что делает, находилась в абстракции, кто-то типа злого духа руководил её действиями??

  2. 27.07.2021, 21:30
    Гость: Исторический анекдот

    Одному из братьев Орловых некий вельможа жаловался на гнусных клеветников, которые постоянно обвиняют его во взяточничестве.
    Орлов ответил:
    — Могу подсказать надежный выход. У меня была точно такая же ситуация — но как только я перестал брать взятки, и "клевета" в мой адрес тут же прекратилась!

  5. 27.07.2021, 16:53
    Гость: А один

    гбддшник неумышленно закупил золотые унитазы, а один чиновник построил дворец на Идокопасе за лярд (неумышленно).

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