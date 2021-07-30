Для Крыма добыли первую воду со дна Азовского моря

16:55 30.07.2021

На дне Азовского моря были добыты образцы воды. Их намерены использовать для снабжения территории Крыма, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Проблемы с водой на полуострове начались в 2014 году, когда после украинского государственного переворота Крым по итогам референдума был присоединен к России. Киев, как и большая часть стран мира, итоги голосования не признал.

Затем власти Украины перекрыли шлюзы Северо-Крымского канала, который обеспечивал 85% потребности аграрной сферы Крыма в пресной воде. В 2017 году они построили дамбу в Херсонской области. В Киеве утверждали, что для снятия барьеров необходимы «деоккупация и демилитаризация». В Кремле заявляли, что справятся с ситуацией без украинской помощи.

Весной глава Крыма Сергей Аксенов поручил властям найти пресную воду. О первой добыче 30 июля рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Через пару дней мы будем знать, что это за вода», — приводил его слова телеканал «Крым24».

Бурение Азовского моря началось в конце марта. Как ожидалось, первые сведения о качестве воды должны появиться к началу июля.