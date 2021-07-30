Для Крыма добыли первую воду со дна Азовского моря

Фото с сайта wikimedia.org

На дне Азовского моря были добыты образцы воды. Их намерены использовать для снабжения территории Крыма, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Проблемы с водой на полуострове начались в 2014 году, когда после украинского государственного переворота Крым по итогам референдума был присоединен к России. Киев, как и большая часть стран мира, итоги голосования не признал.

Затем власти Украины перекрыли шлюзы Северо-Крымского канала, который обеспечивал 85% потребности аграрной сферы Крыма в пресной воде. В 2017 году они построили дамбу в Херсонской области. В Киеве утверждали, что для снятия барьеров необходимы «деоккупация и демилитаризация». В Кремле заявляли, что справятся с ситуацией без украинской помощи.

Весной глава Крыма Сергей Аксенов поручил властям найти пресную воду. О первой добыче 30 июля рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Мы точно нашли воду на глубине 100 метров. Через пару дней мы будем знать, что это за вода», — приводил его слова телеканал «Крым24».

Бурение Азовского моря началось в конце марта. Как ожидалось, первые сведения о качестве воды должны появиться к началу июля. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 30.07.2021, 23:45
    Гость: www

    Для выяснения то можно, на то она и геология. Это же не нефть. Если добывать начать, сколько 200 литров будет стоить? Проще Боржоми в Грузии закупить. Чем то не добрым такие проекты попахивают.

  2. 30.07.2021, 22:04
    Гость: Копайте, Шура, копайте глубже!

    Росгеология» намерена пробурить дополнительные скважины в Азовском море глубиной до 500 м для выяснения объема и качества обнаруженных запасов пресной воды, сообщил предправления Сергей Горьков.

  4. 30.07.2021, 21:31
    Гость: ha

    Даже ник свидомые украдут. Как Крым в 1954 году.
    Родио́н Осля́бя (в монашестве Андре́й[1], или Родион[2][3]; светское имя — Рома́н[2][4]; ? — 1380, либо после 1398) — монах-воин, земляк Пересвета, инок Троице-Сергиевского монастыря. Причислен к лику святых в Русской православной церкви.

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