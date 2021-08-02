Экс-чиновник Минобороны частично признал вину в хищении 1 млрд рублей

17:33 2.08.2021

Экс-глава продовольственного управления Минобороны РФ полковник Александр Бережной частично признал в суде вину по делу о хищении более 1 млрд руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Ильина.

«Бережной частично признает вину, пояснит в ходе допроса», — заявил Ильин, который является адвокатом другого фигуранта дела — Юрия Решетникова, экс-начальника отдела проведения конкурентных процедур по госзаказу департамента госзакупок.

В числе подсудимых также бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший глава отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин. По словам юриста, Решетников, Гринюк и Вакулин свою вину отрицают. Прежде сообщником экс-чиновников был признан специалист Минобороны Александр Борувков. Он признал свою вину, его дело было выделено в отдельное производство около шести месяцев назад. Суд приговорил его к 6,5 года колонии строгого режима.

В ходе оглашения обвинительного заключения в 235-м гарнизонном военном суде было заявлено, что ущерб в рамках дела экс-чиновников Министерства обороны, которые обвиняются во взятке в 386 млн руб., превысил 1 млрд руб. Те самым ущерб от превышения госслужащими должностных полномочий составил 650 420 000 руб.