Экс-чиновник Минобороны частично признал вину в хищении 1 млрд рублей

Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Экс-глава продовольственного управления Минобороны РФ полковник Александр Бережной частично признал в суде вину по делу о хищении более 1 млрд руб. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Александра Ильина.

«Бережной частично признает вину, пояснит в ходе допроса», — заявил Ильин, который является адвокатом другого фигуранта дела — Юрия Решетникова, экс-начальника отдела проведения конкурентных процедур по госзаказу департамента госзакупок.

В числе подсудимых также бывший эксперт продовольственного управления Алексей Гринюк, бывший глава отдела техобеспечения продовольственного управления Александр Вакулин. По словам юриста, Решетников, Гринюк и Вакулин свою вину отрицают. Прежде сообщником экс-чиновников был признан специалист Минобороны Александр Борувков. Он признал свою вину, его дело было выделено в отдельное производство около шести месяцев назад. Суд приговорил его к 6,5 года колонии строгого режима.

В ходе оглашения обвинительного заключения в 235-м гарнизонном военном суде было заявлено, что ущерб в рамках дела экс-чиновников Министерства обороны, которые обвиняются во взятке в 386 млн руб., превысил 1 млрд руб. Те самым ущерб от превышения госслужащими должностных полномочий составил 650 420 000 руб.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.08.2021, 23:37
    Гость: Евгений В

    Конечно признал только "ЧАСТИЧНО", так как он воровал в рамках стабильной системы, установившейся при всех ставленниках обнуленного главнокомандующего. Просто чейчас он не по рангу несколько перепутал масштаб, за что и ответит.

  2. 02.08.2021, 21:33
    Гость: Гость

    "В Кремле процесс “обандеривания” постсоветской Украины не рассматривали как угрозу нашей стране вплоть до самого 2014 года, и даже первый украинский “майдан” ничему российскую верхушку не научил". ... "Устаревающая "концепция "Украина — не Россия" уже не устраивала. Потребовалась "анти-Россия", с чем мы никогда не смиримся. ... Украина — "анти-Россия" не суверенна, и дальнейшие усилия по строительству такого "государства" приведут к его краху. Россия не будет молча наблюдать за происходящим".

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