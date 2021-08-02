Собянин рассказал о «цене» пандемии для города
Пандемия коронавируса обошлась бюджету столицы более чем в 600 млрд рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью изданию РБК.
По словам градоначальника, город недополучил 200-250 млрд рублей за 2020 год. Всего за 1,5 года было израсходовано на борьбу с пандемией 350 млрд рублей. Так, на поддержку граждан и бизнеса власти города потратили около 100 млрд рублей. В эту сумму входят прямые выплаты, отсрочка арендных платежей и налоговые преференции.
Собянин отметил, что пандемия, в "гораздо большей степени влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие", нежели на экономику.
"Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И как реакция — у многих людей поднимается градус негатива", — сказал он.
По данным от 31 июля в Москве за сутки зафиксировали 3,5 тыс. новых случаев коронавируса, умерли за сутки 73 заболевших. 29 июля Собянин заявил, что столица прошла пик заболеваемости коронавирусом и эпидемическая ситуация быстро улучшается. В связи улучшением ситуации с коронавирусом власти Москвы отменили требование носить перчатки в общественных местах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Интересно..а,называть эфимерную Москву монстром и паразитом ..не подходит под какое оскорбление чей то чуйств,или клевету по УК?
Ну,что вы,а вы как оппонент,разве не ценное приобретение? Касаемо соотношения ценностей власти и денег,то та категория граждан,которая видит главное в деньгах,именно и есть те ,о которых я вам написал.Не полагал,что вы можете принадлежать к этой группе.Всего хорошего.
+частные прибыли которые из них извлекаются по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита?+
Вам удалось не заметить, что за прожитую вами жизнь, вы кроме хамства НИЧЕНГО не приобрели.
Зачем путать т с общенародные средства -налоги собранные с граждан на общие нужды и частные прибыли которые из них извлекаются по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита?