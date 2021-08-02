Собянин рассказал о «цене» пандемии для города

09:00 2.08.2021

Пандемия коронавируса обошлась бюджету столицы более чем в 600 млрд рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью изданию РБК.

По словам градоначальника, город недополучил 200-250 млрд рублей за 2020 год. Всего за 1,5 года было израсходовано на борьбу с пандемией 350 млрд рублей. Так, на поддержку граждан и бизнеса власти города потратили около 100 млрд рублей. В эту сумму входят прямые выплаты, отсрочка арендных платежей и налоговые преференции.

Собянин отметил, что пандемия, в "гораздо большей степени влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие", нежели на экономику.

"Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И как реакция — у многих людей поднимается градус негатива", — сказал он.

По данным от 31 июля в Москве за сутки зафиксировали 3,5 тыс. новых случаев коронавируса, умерли за сутки 73 заболевших. 29 июля Собянин заявил, что столица прошла пик заболеваемости коронавирусом и эпидемическая ситуация быстро улучшается. В связи улучшением ситуации с коронавирусом власти Москвы отменили требование носить перчатки в общественных местах.