Собянин рассказал о «цене» пандемии для города

Пандемия коронавируса обошлась бюджету столицы более чем в 600 млрд рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью изданию РБК.

По словам градоначальника, город недополучил 200-250 млрд рублей за 2020 год. Всего за 1,5 года было израсходовано на борьбу с пандемией 350 млрд рублей. Так, на поддержку граждан и бизнеса власти города потратили около 100 млрд рублей. В эту сумму входят прямые выплаты, отсрочка арендных платежей и налоговые преференции.

Собянин отметил, что пандемия, в "гораздо большей степени влияет на внутреннее самоощущение и самочувствие", нежели на экономику.

"Когда человек постоянно находится в зоне риска, то ощущает сильный дискомфорт. И как реакция — у многих людей поднимается градус негатива", — сказал он.

По данным от 31 июля в Москве за сутки зафиксировали 3,5 тыс. новых случаев коронавируса, умерли за сутки 73 заболевших. 29 июля Собянин заявил, что столица прошла пик заболеваемости коронавирусом и эпидемическая ситуация быстро улучшается. В связи улучшением ситуации с коронавирусом власти Москвы отменили требование носить перчатки в общественных местах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.08.2021, 15:52
    Гость: тд

    Интересно..а,называть эфимерную Москву монстром и паразитом ..не подходит под какое оскорбление чей то чуйств,или клевету по УК?

  2. 02.08.2021, 14:08
    Гость: окак!

    Ну,что вы,а вы как оппонент,разве не ценное приобретение? Касаемо соотношения ценностей власти и денег,то та категория граждан,которая видит главное в деньгах,именно и есть те ,о которых я вам написал.Не полагал,что вы можете принадлежать к этой группе.Всего хорошего.

  3. 02.08.2021, 13:58
    Гость: Гы-гы- а что такое значит ВАШЕ

    +частные прибыли которые из них извлекаются по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита?+

  4. 02.08.2021, 13:38
    Гость: Юрий СПб

    Вам удалось не заметить, что за прожитую вами жизнь, вы кроме хамства НИЧЕНГО не приобрели.

  5. 02.08.2021, 13:13
    Гость: тд

    Зачем путать т с общенародные средства -налоги собранные с граждан на общие нужды и частные прибыли которые из них извлекаются по безграничным рыночным ценам чтобы не было дефицита?

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