Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре.

Как заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, решение принято из-за «настойчивых требований» российских властей ограничить количество наблюдателей, пишет РБК.

«Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения [на выборах], имеет важное значение», — отметил он.

Москва пригласила ОБСЕ и Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ для наблюдения за выборами 17—19 сентября, но ограничила допустимое число наблюдателей до 50 и 10 человек соответственно. Причиной власти назвали санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России.

В БДИПЧ указали, что определяют необходимое число наблюдателей на основании «оценки потребностей» за несколько месяцев до выборов. В России миссия организации работала с мая по июнь, эксперты посчитали, что необходимо направить 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва пройдет в течение нескольких дней — с 17 по 19 сентября вместе с голосованием на региональных выборах разных уровней. Будут избраны 225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам, главы девяти субъектов страны (еще троих изберут региональные парламенты) и депутаты законодательных органов власти в 39 регионах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.08.2021, 02:14
    Гость: Влад 33

    Это смешно! Мы не приедем, если вы не обеспечите наших наблюдателей всем необходимым)), а именно..- Гостиницами с номерами «Люкс», питанием в наилучших ресторанах ( с напитками -«от пуза»!)), доставкой на избирательные участки и надлежащей охраной и…- Не вздумайте перечить! Мы ещё будем ваш футбол проверять( регулярный чемпионат) и хоккей! У нас в Европе полно желающих выискивать и тыкать вас «мордой в грязь», за ваши же деньги! Но в этот раз, из Пятисот желающих от Европы , вы так нам халяву урезали, что мы не в силах выбрать из Пятисот - пятьдесят, боясь обидеть кого-то, поэтому мы - Явропа, решили не приехать на ваши выборы!
    Смеюсь, пишу и смеюсь! Но в каждой шутке, есть доля Шутки!))
    Удачи всем и не болеть!
    Надо ж так, пиявки- отказались! Сами!)) Молодцы и наши, коль надоело бегать за ними ( подай, принеси)..
    И как же России без них!?))

  3. 05.08.2021, 01:34
    Гость: ABCD

    Однако, видео убрали, конкурентов ЕР убрали, наблюдателей убрали, а избирателей тоже уберут?
    Эти "выборы" видимо будут очень интересными, с правда давно известным результатом.

  4. 05.08.2021, 01:19
    Гость: *

    Да-а-а... 60 человек наблюдателей на всю страну - это круто.Вы знаете,создается такое впечатление,что если бы этого пресловутого короновируса не было,то его обязательно надо бы было придумать - настолько он удобен для российских властей в качестве основания и повода творить все ,что им только в голову (или куда там еще) придет.Власть сейчас "пандемией" оправдывает свой любой беспредел и беззаконие.Хорошо устроились!

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