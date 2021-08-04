Выборы в Госдуму пройдут без наблюдателей ОБСЕ

23:31 4.08.2021

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не сможет направить наблюдателей на выборы в Госдуму в сентябре.

Как заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи, решение принято из-за «настойчивых требований» российских властей ограничить количество наблюдателей, пишет РБК.

«Способность самостоятельно определять количество наблюдателей, необходимое нам для эффективного и достоверного наблюдения [на выборах], имеет важное значение», — отметил он.

Москва пригласила ОБСЕ и Парламентскую ассамблею (ПА) ОБСЕ для наблюдения за выборами 17—19 сентября, но ограничила допустимое число наблюдателей до 50 и 10 человек соответственно. Причиной власти назвали санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России.

В БДИПЧ указали, что определяют необходимое число наблюдателей на основании «оценки потребностей» за несколько месяцев до выборов. В России миссия организации работала с мая по июнь, эксперты посчитали, что необходимо направить 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей.

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва пройдет в течение нескольких дней — с 17 по 19 сентября вместе с голосованием на региональных выборах разных уровней. Будут избраны 225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам, главы девяти субъектов страны (еще троих изберут региональные парламенты) и депутаты законодательных органов власти в 39 регионах.