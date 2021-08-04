В Карелии нашли место массового захоронения узников финских концлагерей

12:28 4.08.2021

В Олонецком районе Карелии было обнаружено место захоронений узников концлагерей, созданных финскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Как пишет РИА Новости, место обноружили участники проекта "Без срока давности", поисковый отряд "Олонецкая оперативная группа".

Захоронение было обнаружено возле поселка Ильинский, оно располагается на перекрестке дорог, ведущих к трем концлагерям в Олонецком районе. Общее количество жертв этих лагерей составляет более 8 тысяч мирных граждан. Уже обнаруженя останки тел, предположительно, двух женщин, одной из них около 16 лет, она с прострелянной головой. Место было обнаружено на основании воспоминаний местного жителя.

Отмечается, что в 2020 году белорусская организация малолетних узников концлагерей обращалась в администрацию Олонецкого района с просьбой увековечить память 88 белорусов-узников финских концлагерей, чьи личности были установлены в ходе архивных работ и на основе воспоминаний очевидцев трагедии.

Олонецкий район был занят финскими войсками к середине осени 1941 года. Оккупанты создали там несколько лагерей, в том числе в селе Ильинском. Всего на контролировавшейся финнами территории тогдашней Карело-Финской ССР в 1941-1944 годах было создано несколько десятков лагерей для "ненационального" мирного населения. На начало апреля 1942 года в них находилось около 24 тысяч человек - около 30% населения в зоне оккупации. В лагерях, согласно данным из рассекреченных архивов, содержались в основном русские, белорусы и украинцы.