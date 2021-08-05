Ресурсы Ходорковского объявили о прекращении деятельности

16:47 5.08.2021

Заблокированные Роскомнадзором ресурсы «МБХ медиа», «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» сообщили о прекращении работы.

По словам Михаила Ходорковского, он согласовал прекращение работы редакций в связи с высоким уровнем персонального риска для журналистов изданий после их блокировки, сообщает «Коммерсантъ».

По версии Генпрокуратуры, данные ресурсы связаны с организациями Open Russia Civic Movement и Open Russia, которые в России включены в список нежелательных.

«Озвученная причина "связь с нежелательными организациями" (а на самом деле со мной - гражданином России) означает высокий уровень персонального риска для журналистов. В связи с этим я согласовал редакциям закрытие проектов в России»,- написал Ходорковский в Telegram.

«Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа», - добавил он.

Координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Анастасия Буракова заявила, что «юристы в индивидуальном качестве, исходя из своего времени, уже решат, насколько они готовы оказывать свою правозащитную помощь людям, которые столкнулись с государством».

Накануне.ru отмечает, что таким образом предприниматель Евгений Пригожин одержал победу в многолетней борьбе против экс-главы ЮКОСа. «Многолетняя борьба Пригожина и Ходорковского привела к существенному снижению влияния экс-главы ЮКОСа в информационном поле. Петербургский бизнесмен в данной ситуации вышел победителем», - пишет издание.