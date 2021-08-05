Ресурсы Ходорковского объявили о прекращении деятельности
Заблокированные Роскомнадзором ресурсы «МБХ медиа», «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» сообщили о прекращении работы.
По словам Михаила Ходорковского, он согласовал прекращение работы редакций в связи с высоким уровнем персонального риска для журналистов изданий после их блокировки, сообщает «Коммерсантъ».
По версии Генпрокуратуры, данные ресурсы связаны с организациями Open Russia Civic Movement и Open Russia, которые в России включены в список нежелательных.
«Озвученная причина "связь с нежелательными организациями" (а на самом деле со мной - гражданином России) означает высокий уровень персонального риска для журналистов. В связи с этим я согласовал редакциям закрытие проектов в России»,- написал Ходорковский в Telegram.
«Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа», - добавил он.
Координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Анастасия Буракова заявила, что «юристы в индивидуальном качестве, исходя из своего времени, уже решат, насколько они готовы оказывать свою правозащитную помощь людям, которые столкнулись с государством».
Накануне.ru отмечает, что таким образом предприниматель Евгений Пригожин одержал победу в многолетней борьбе против экс-главы ЮКОСа. «Многолетняя борьба Пригожина и Ходорковского привела к существенному снижению влияния экс-главы ЮКОСа в информационном поле. Петербургский бизнесмен в данной ситуации вышел победителем», - пишет издание.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зимой бандеры будут жрать солому с американской горчицей и европейским хреном.
КПРФ из рук Ходорка ела.
есть люди, которые не имеют прада жить на земле. Они заслужили всей своей деятельностью рпаво не жить. это право должно быть защищено обществом, стнаой, как хотите.
палку украл.
Заблокированные Роскомнадзором ресурсы «МБХ медиа», «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» сообщили о прекращении работы.
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Я в начале 2000-ых не понимал что разгон НТВ прямо ведет к снижению уровня жизни. Сейчас я отлично знаю что дело ЮКОСа, снятие с премьеров Касьянова , изгнание с телевидения канала "Дождь" разгон ФБК и проч. привело к обнищанию населения.
И последнее время темпы ускорились как в математике пропорционально! Разгонять стали все подряд- курица перестала быть ежедневным блюдом пролетария. И судя по бешеным темпам закрытия всего и всякого-скоро гречку будем на хлеб намазывать. А так как очень многие этой взаимосвязи не понимают и кричат " Пральна!" Нечего тут!" -то придем к тому что и гречку на хлеб намазывать будем только по воскресеньям