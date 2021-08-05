Ресурсы Ходорковского объявили о прекращении деятельности

Заблокированные Роскомнадзором ресурсы «МБХ медиа», «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» сообщили о прекращении работы.

По словам Михаила Ходорковского, он согласовал прекращение работы редакций в связи с высоким уровнем персонального риска для журналистов изданий после их блокировки, сообщает «Коммерсантъ».

По версии Генпрокуратуры, данные ресурсы связаны с организациями Open Russia Civic Movement и Open Russia, которые в России включены в список нежелательных.

«Озвученная причина "связь с нежелательными организациями" (а на самом деле со мной - гражданином России) означает высокий уровень персонального риска для журналистов. В связи с этим я согласовал редакциям закрытие проектов в России»,- написал Ходорковский в Telegram.

«Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа», - добавил он.

Координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Анастасия Буракова заявила, что «юристы в индивидуальном качестве, исходя из своего времени, уже решат, насколько они готовы оказывать свою правозащитную помощь людям, которые столкнулись с государством».

Накануне.ru отмечает, что таким образом предприниматель Евгений Пригожин одержал победу в многолетней борьбе против экс-главы ЮКОСа. «Многолетняя борьба Пригожина и Ходорковского привела к существенному снижению влияния экс-главы ЮКОСа в информационном поле. Петербургский бизнесмен в данной ситуации вышел победителем», - пишет издание.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 05.08.2021, 22:59
    Гость: Правильно!

    Зимой бандеры будут жрать солому с американской горчицей и европейским хреном.

  3. 05.08.2021, 20:41
    Гость: IgS

    есть люди, которые не имеют прада жить на земле. Они заслужили всей своей деятельностью рпаво не жить. это право должно быть защищено обществом, стнаой, как хотите.

  5. 05.08.2021, 20:01
    Гость: Осовиахим

    Заблокированные Роскомнадзором ресурсы «МБХ медиа», «Открытые медиа» и «Правозащита Открытки» сообщили о прекращении работы.
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    Я в начале 2000-ых не понимал что разгон НТВ прямо ведет к снижению уровня жизни. Сейчас я отлично знаю что дело ЮКОСа, снятие с премьеров Касьянова , изгнание с телевидения канала "Дождь" разгон ФБК и проч. привело к обнищанию населения.
    И последнее время темпы ускорились как в математике пропорционально! Разгонять стали все подряд- курица перестала быть ежедневным блюдом пролетария. И судя по бешеным темпам закрытия всего и всякого-скоро гречку будем на хлеб намазывать. А так как очень многие этой взаимосвязи не понимают и кричат " Пральна!" Нечего тут!" -то придем к тому что и гречку на хлеб намазывать будем только по воскресеньям

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