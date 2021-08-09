Верховный суд признал законным снятие Грудинина с думских выборов

Верховный суд России в понедельник отклонил жалобу директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму.  

"Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения", - цитирует ТАСС постановление судьи.

Решение суда пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции. В ходе заседания представитель Генпрокуратуры просила отклонить жалобу Грудинина. Юристы ЦИК также просили признать решение о снятии политика с выборов законным и обоснованным.

"У ЦИК есть документы от компетентных органов, на основании которых было вынесено законное и обоснованное решение об отказе Грудинину в регистрации в качестве кандидата на выборах в Госдуму", - заявила представитель ЦИК.

В свою очередь Грудинин, его юристы и пришедший в суд лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявляли о необоснованности решения ЦИК и нарушении прав избирателей. Грудинин также обратился к суду с жалобой на попытки оказать давление на него как на предпринимателя. "Мы сталкиваемся с попытками осуществить рейдерский захват совхоза имени Ленина, это звенья одной цепи", - заявил Грудинин.

Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы пока остаются неизвестны.

Центризбирком ранее сообщал, что Генпрокуратура нашла у Грудинина иностранные активы, что он якобы владеет 16 тыс. акций Bontro LTD. Сам политик утверждает, что никак не связан с офшорной компанией. Представленные Генпрокуратурой доказательства, по мнению бизнесмена, "не выдерживают никакой критики", пишет РБК.

По его словам, он перестал быть собственником Bontro LTD с 5 апреля 2017 года. Грудинин добавлял, что уведомил об этом налоговую инспекцию Москвы и Московской области и поэтому был зарегистрирован в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 09.08.2021, 23:00
    Гость: советский

    Сплочённая шайка воров в законе не желает принимать в свои ряды чужаков.
    Это первая реакция на событие.
    Но возможно, это - "большая игра" перед будущими президентскими выборами:кандидат от "коммунистов", обиженный властью, не успевший замарать себя госдуровскими решениями...

Все комментарии (21)
Выбор читателей
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
Мурашко призвал вакцинировать всех пожилых людей
Сергей Черняховский. Помнить о будущем
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Шойгу пообещал избавить россиян от импортных товаров и рассказал об успехах
Россия заняла пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио
Избранное
«Настоящая пощечина власти и обществу»: более половины молодежи России стремятся за границу на ПМЖ
Большая пресс-конференция Владимира Путина: «Найдите 10 отличий»
«То, что в мире что-то происходит крайне необычное, что устойчивость мировой политической системы резко падает – понятно уже всем»
«Кто одержал победу в 1991 году, сплясав на останках СССР? Демократы? Капиталисты? Западники? Либералы? Антикоммунисты? Нет – "крысы"».
Медицина фактов и достоинства: врачебная этика в период пандемии
Борьба с реабилитацией нацизма: пора открывать новые фронты
Пролог к мировой антиутопии: в чем угроза от запрета YouTube-каналов независимых СМИ на Украине?
Любимый клоун СССР Юрий Никулин
Профессиональное отбеливание зубов
Инженерные решения Германа Цоя: цифры вместо слов
Выпорол тусовщиц прямо во дворе: почему россияне постоянно применяют силу в «разборках» с нарушителями общественного порядка