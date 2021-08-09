Верховный суд признал законным снятие Грудинина с думских выборов
Верховный суд России в понедельник отклонил жалобу директора ЗАО "Совхоз имени В. И. Ленина" Павла Грудинина на отказ ЦИК допустить его к выборам в Госдуму.
"Решение ЦИК признать законным, жалобу Грудинина оставить без удовлетворения", - цитирует ТАСС постановление судьи.
Решение суда пока не вступило в силу, оно может быть обжаловано в апелляционной инстанции. В ходе заседания представитель Генпрокуратуры просила отклонить жалобу Грудинина. Юристы ЦИК также просили признать решение о снятии политика с выборов законным и обоснованным.
"У ЦИК есть документы от компетентных органов, на основании которых было вынесено законное и обоснованное решение об отказе Грудинину в регистрации в качестве кандидата на выборах в Госдуму", - заявила представитель ЦИК.
В свою очередь Грудинин, его юристы и пришедший в суд лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявляли о необоснованности решения ЦИК и нарушении прав избирателей. Грудинин также обратился к суду с жалобой на попытки оказать давление на него как на предпринимателя. "Мы сталкиваемся с попытками осуществить рейдерский захват совхоза имени Ленина, это звенья одной цепи", - заявил Грудинин.
Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивы пока остаются неизвестны.
Центризбирком ранее сообщал, что Генпрокуратура нашла у Грудинина иностранные активы, что он якобы владеет 16 тыс. акций Bontro LTD. Сам политик утверждает, что никак не связан с офшорной компанией. Представленные Генпрокуратурой доказательства, по мнению бизнесмена, "не выдерживают никакой критики", пишет РБК.
По его словам, он перестал быть собственником Bontro LTD с 5 апреля 2017 года. Грудинин добавлял, что уведомил об этом налоговую инспекцию Москвы и Московской области и поэтому был зарегистрирован в качестве кандидата на президентских выборах в 2018 году.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хочешь, чтобы рейдеры совхоз отняли? Тьфу!
P.S. Вам лучше совсем не голосовать!
Сплочённая шайка воров в законе не желает принимать в свои ряды чужаков.
Это первая реакция на событие.
Но возможно, это - "большая игра" перед будущими президентскими выборами:кандидат от "коммунистов", обиженный властью, не успевший замарать себя госдуровскими решениями...
Прав
Зачет
Угу. Молодец . Всё правильно