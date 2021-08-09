Путин поручил нарастить ввоз сельхозпродукции в Россию

Президент России Владимир Путин поручил правительству увечилисть объем сельскохозяйственной продукции, ввозимой из стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Данная мера должна помочь в стабилизации цен на продовольственные товары, отмечается в распоряжении, опубликованом на сайте Кремля.

Отчитаться о принятых действиях правительство должно до 1 сентября, затем – один раз в квартал.

По данным Росстата, с начала года рост цен составил 4,53%. При этом Минсельхоз России 5 августа зафиксировал снижение цен производителей на плодоовощную продукцию. Отмечается, что ключевым фактором стало увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.08.2021, 23:23
    Гость: Жека

    Хана ценам с сентября. 20% - силовики, которые только жрут и ничего не производят, 2.5 миллиона чиновников - которые только жрут и ничего не производят.

  2. 09.08.2021, 23:02
    Гость: а тем времнем на КМ

    "Шойгу пообещал избавить россиян от импортных товаров и рассказал об успехах
    11:43 7.08.2021".
    Вы бы там во власти разобрались, трусы надеть или крестик снять. А лучше бы валили куда подальше, хоть в трусах, хоть без них.

  3. 09.08.2021, 22:31
    Гость: *

    И снова все как всегда - крокодил не ловится ,не растет кокос.Площадь России равна площади планеты Плутон,а капусту-морковку посадить негде.Как хорошо,когда страной руководят профессионалы и патриоты,а не лжецы и хапуги,правда?Вот только доживет ли народ наш до этого светлого времени?

  4. 09.08.2021, 22:24
    Гость: для 303

    Да некому уже наращивать, советские специалисты по калошам уже почти все вымерли, а новые думают что булки на деревьях растут.

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