Путин поручил нарастить ввоз сельхозпродукции в Россию
Президент России Владимир Путин поручил правительству увечилисть объем сельскохозяйственной продукции, ввозимой из стран Содружества Независимых Государств (СНГ).
Данная мера должна помочь в стабилизации цен на продовольственные товары, отмечается в распоряжении, опубликованом на сайте Кремля.
Отчитаться о принятых действиях правительство должно до 1 сентября, затем – один раз в квартал.
По данным Росстата, с начала года рост цен составил 4,53%. При этом Минсельхоз России 5 августа зафиксировал снижение цен производителей на плодоовощную продукцию. Отмечается, что ключевым фактором стало увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Хана ценам с сентября. 20% - силовики, которые только жрут и ничего не производят, 2.5 миллиона чиновников - которые только жрут и ничего не производят.
"Шойгу пообещал избавить россиян от импортных товаров и рассказал об успехах
11:43 7.08.2021".
Вы бы там во власти разобрались, трусы надеть или крестик снять. А лучше бы валили куда подальше, хоть в трусах, хоть без них.
И снова все как всегда - крокодил не ловится ,не растет кокос.Площадь России равна площади планеты Плутон,а капусту-морковку посадить негде.Как хорошо,когда страной руководят профессионалы и патриоты,а не лжецы и хапуги,правда?Вот только доживет ли народ наш до этого светлого времени?
Да некому уже наращивать, советские специалисты по калошам уже почти все вымерли, а новые думают что булки на деревьях растут.
Это не я верю, это он уверовал, зачем же сказочника обижать.