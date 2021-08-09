Путин поручил нарастить ввоз сельхозпродукции в Россию

17:40 9.08.2021

Президент России Владимир Путин поручил правительству увечилисть объем сельскохозяйственной продукции, ввозимой из стран Содружества Независимых Государств (СНГ).

Данная мера должна помочь в стабилизации цен на продовольственные товары, отмечается в распоряжении, опубликованом на сайте Кремля.

Отчитаться о принятых действиях правительство должно до 1 сентября, затем – один раз в квартал.

По данным Росстата, с начала года рост цен составил 4,53%. При этом Минсельхоз России 5 августа зафиксировал снижение цен производителей на плодоовощную продукцию. Отмечается, что ключевым фактором стало увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов.