Новак предложил ввести запрет на продажу бензина трейдерами

11:00 10.08.2021

Вице-премьер Александр Новак предложил ввести временный запрет продажи бензина трейдерами, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке топлива. Об этом говорится в релизе пресс-службы правительства.

«Считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», – заявил Новак во время совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов.

Кроме того, Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации рынка сжиженных углеводородных газов, «чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей».

Ранее на фоне растущего спроса Минэнерго предложило запустить процедуру запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Так, 22 июля цена на бирже бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) в европейской части страны достигла исторического максимума, превысив отметку 60 тыс. руб. за тонну. Глава ведомства Николай Шульгинов заявлял, что если полный запрет на экспорт будет введен в ближайшие дни, он будет действовать не менее трех месяцев.

Но в конечном итоге власти решили пока не вводить запрет на экспорт топлива и рекомендовали нефтяникам увеличить поставки бензина на биржу в объеме не менее 5 тыс. т в день.