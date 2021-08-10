Новак предложил ввести запрет на продажу бензина трейдерами
Вице-премьер Александр Новак предложил ввести временный запрет продажи бензина трейдерами, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке топлива. Об этом говорится в релизе пресс-службы правительства.
«Считаю целесообразным принять меры по донастройке биржевой торговли. В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителям, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», – заявил Новак во время совещания по ситуации на рынке нефтепродуктов.
Кроме того, Александр Новак поручил Минэнерго проработать меры по стабилизации рынка сжиженных углеводородных газов, «чтобы гарантировать достаточный уровень предложения для потребителей».
Ранее на фоне растущего спроса Минэнерго предложило запустить процедуру запрета экспорта бензина в ускоренном порядке. Так, 22 июля цена на бирже бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) в европейской части страны достигла исторического максимума, превысив отметку 60 тыс. руб. за тонну. Глава ведомства Николай Шульгинов заявлял, что если полный запрет на экспорт будет введен в ближайшие дни, он будет действовать не менее трех месяцев.
Но в конечном итоге власти решили пока не вводить запрет на экспорт топлива и рекомендовали нефтяникам увеличить поставки бензина на биржу в объеме не менее 5 тыс. т в день.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В нормальных странах для сдерживания цен конкуренцию поддерживают, стимулируют появление новых производителей товара. Или хотя бы рынок открывают для импортной продукции. А нашим лишь бы опять кого-то построить...
Это все следствие. Не устранив причину, не устранить проблему.
В догонку выступавшим. Пока в стране не начнет нормально функционировать УФАС, а не иммитировать бурную деятельность, таки будут цены ползти. Плюс от принятия законопроектов по ТЭК отодвинуть на пушечный выстрел лиц, связанных с монополиями, вот тогда какие нить изменения и увидим. А пока - только мрак, беспредел и безответственность обожравшихся от денег хозяев скважин и НПЗ.
На попятную пошли после встречи нефтяных олигархов с правительством, а начинали-то как буйно, с заявлениями о запрете экспорта бензина!
Зачем вообще нужны трейдеры и биржи? Газпром монополист,сам пусть продаёт продукцию. Это ж выгоднее государству. Зачем кормить всяких посредников-нахлебников?