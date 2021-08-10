Власти предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутске

16:07 10.08.2021

Минприроды и Рослесхоз на фоне тяжелой ситуации на территории двух соседних регионов — Якутии и Иркутской области — предложили ввести в них межрегиональный режим ЧС. Об этом заявляет пресс-служба министерства.

Введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

По словам чиновника, в этом году огонь в республике прошел более 6 млн га. В Иркутской области ситуация пока «достаточно управляемая», добавил министр. «Но тем не менее считаю, что региону необходимо принять весь комплекс мер, направленный на стабилизацию обстановки», — отметил он.

Как пояснили в министерстве, ситуация с лесными пожарами в стране остается крайне напряженной, а показатели горимости лесов превысили показатели 2020 года. В 2021 году при меньшем количестве пожаров наблюдается увеличение площади, пройденной огнем по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза и составляет 7,8 млн га. При этом более 90% площадей, охваченных огнем в России, приходятся на регионы Дальнего Востока, а на Якутию — 78% всех площадей по стране. В этом пожароопасном сезоне пройденная огнем площадь превысила 6 млн га.