Власти предложили ввести межрегиональный режим ЧС в Якутии и Иркутске

Фото с сайта pixabay.com

Минприроды и Рослесхоз на фоне тяжелой ситуации на территории двух соседних регионов — Якутии и Иркутской области — предложили ввести в них межрегиональный режим ЧС. Об этом заявляет пресс-служба министерства.

Введение такого режима позволит МЧС использовать более широкие возможности по привлечению межрегиональных группировок и переброски сил МЧС из других регионов, сообщил глава Минприроды Александр Козлов.

По словам чиновника, в этом году огонь в республике прошел более 6 млн га. В Иркутской области ситуация пока «достаточно управляемая», добавил министр. «Но тем не менее считаю, что региону необходимо принять весь комплекс мер, направленный на стабилизацию обстановки», — отметил он.

Как пояснили в министерстве, ситуация с лесными пожарами в стране остается крайне напряженной, а показатели горимости лесов превысили показатели 2020 года. В 2021 году при меньшем количестве пожаров наблюдается увеличение площади, пройденной огнем по сравнению с аналогичным периодом в 1,2 раза и составляет 7,8 млн га. При этом более 90% площадей, охваченных огнем в России, приходятся на регионы Дальнего Востока, а на Якутию — 78% всех площадей по стране. В этом пожароопасном сезоне пройденная огнем площадь превысила 6 млн га.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.08.2021, 18:54
    Гость: ник

    Мощный лазер с огромной параболой посылает луч на спутник,на котором стоит отражатель типа зеркала,а спутник перенаправляет луч куда надо.

  3. 10.08.2021, 18:51
    Гость: ник

    Немного информации про лазерное оружие сша почитайте в интернете.В СССР кстати такое оружие делали,но забросили.

Все комментарии (8)
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