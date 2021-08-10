Шойгу назвал разложение общества основной опасностью для любой страны

Министр обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посчитал главной внутренней угрозой для любого государства разложение общества.

"Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество", - сказал Шойгу на панельной дискуссии на молодежном форуме "Территория смыслов".

В качестве примера глава военного ведомства привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет. "Кто-то устоял, кто-то не устоял", - отметил он.

При этом Шойгу подчеркнул, что с внешними угрозами понятно, как бороться. "Силовые угрозы - это когда нам угрожают, а мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, как с этим бороться, выстраиваем соответствующим образом силовую оборону", - цитирует министра ТАСС.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.08.2021, 03:40
    Гость: Виктор. Красноярск .

    Разложение общества ? А кто разлагает ? Не ты ли со своими дружбанами .
    Расскажи про состояние своей сэмэйки . Поди живете за чертой бедности , без замков .
    Ау, БОТВА, налетай защищай своего подручного .

  2. 11.08.2021, 03:25
    Гость: World - ГЧ

    Чего не понял, товарищь ГуЧ
    Плевое дело.
    Один тут болтает что всех в трактористы и без фондов МТС и вкалывать 7 дней в неделю. Другому спустилась сиятельная мысль о вычитании , сложении разложении , умножении. Только не сказал на чем и чем. А был ведь хорошим парнем. много дел хороших сделал - сидел бы уж и не лез бы в этот отстойник Кремля. А яй яй
    -------------
    Если он дурку включил , то почему бы не вкючиить и тебе, мне , нам.
    Повеселимся.

  4. 11.08.2021, 01:26
    Гость: да, понятно,

    а талантливые писатели, композиторы, спортсмены, художники и т.д. миллиардерами быть не могут??

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