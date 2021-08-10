Шойгу назвал разложение общества основной опасностью для любой страны
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу посчитал главной внутренней угрозой для любого государства разложение общества.
"Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество", - сказал Шойгу на панельной дискуссии на молодежном форуме "Территория смыслов".
В качестве примера глава военного ведомства привел Югославию, Ливию, Ирак, Сирию, Египет. "Кто-то устоял, кто-то не устоял", - отметил он.
При этом Шойгу подчеркнул, что с внешними угрозами понятно, как бороться. "Силовые угрозы - это когда нам угрожают, а мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, как с этим бороться, выстраиваем соответствующим образом силовую оборону", - цитирует министра ТАСС.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Разложение общества ? А кто разлагает ? Не ты ли со своими дружбанами .
Расскажи про состояние своей сэмэйки . Поди живете за чертой бедности , без замков .
Ау, БОТВА, налетай защищай своего подручного .
Чего не понял, товарищь ГуЧ
Плевое дело.
Один тут болтает что всех в трактористы и без фондов МТС и вкалывать 7 дней в неделю. Другому спустилась сиятельная мысль о вычитании , сложении разложении , умножении. Только не сказал на чем и чем. А был ведь хорошим парнем. много дел хороших сделал - сидел бы уж и не лез бы в этот отстойник Кремля. А яй яй
-------------
Если он дурку включил , то почему бы не вкючиить и тебе, мне , нам.
Повеселимся.
Выморочное сознание оптимизации.
а талантливые писатели, композиторы, спортсмены, художники и т.д. миллиардерами быть не могут??
дурака включил