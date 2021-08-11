Экс-посол Азербайджана назвал Жириновского и русских «вонючими свиньями»

10:59 11.08.2021

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram ролик, в котором бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде в оскорбительной форме обратился к Владимиру Жириновскому и русскому народу: «Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация».

При этом Вагабзаде заявил, что в Россию из Азербайджана каждый день направляют икру, рыбу, деньги, а сами жители республики в это время умирают с голоду. Вагабзаде также высказался, что в Афганистане проливал кровь за Россию. «Я в Афганистане выполнил ваш оккупационный долг. Я там кровь проливал, когда весь русский народ ерундой занимался во главе с Путиным», - написал он.

«Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», - добавил Вагабзаде.

Он также пообещал отправить Жириновскому вместо рыбы и икры намордник.

При этом Александр Коц предложил для спасения республики от «голодомора» отправить самолетами военно-транспортной авиации в Баку «все азербайджанское бизнес-сообщество из Москвы в качестве передового отряда».

Телеведущий Владимир Соловьев выразил надежду, что речь Вагабзаде получит оценку официального Баку.

«Этот гражданин отдает себе отчет какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил», - написал он.

По словам Соловьева, Вагабзаде действует как обычный провокатор и просто пытается привлечь к себе внимание.

«Говорят, что сняли его брата прокурора, да и к нему стали присматриваться, вот и вылез в СМИ, чтобы попиариться и "передернуть колоду". А в советское время был типичным мажором. Шел по партийной линии, за счет знаменитого отца», - отметил он.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не оставит эти слова безнаказанным. «Мы направим жесткое письмо главе республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», - сказал он.

В новость внесены изменения в 12:18 (заявление Владимира Жириновского о возбуждении уголовного дела)