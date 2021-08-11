Экс-посол Азербайджана назвал Жириновского и русских «вонючими свиньями»
Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в Telegram ролик, в котором бывший чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде в оскорбительной форме обратился к Владимиру Жириновскому и русскому народу: «Володь, слушай, жирная свинья, старый осел. Ты воняешь, как свинья. И воняет твоя нация».
При этом Вагабзаде заявил, что в Россию из Азербайджана каждый день направляют икру, рыбу, деньги, а сами жители республики в это время умирают с голоду. Вагабзаде также высказался, что в Афганистане проливал кровь за Россию. «Я в Афганистане выполнил ваш оккупационный долг. Я там кровь проливал, когда весь русский народ ерундой занимался во главе с Путиным», - написал он.
«Я работал для вас в Иране, знаю, чем занимаются русские свиньи. Они ерундой занимаются, они воняют. Уже ваша вонь распространяется на весь мир. Дышать невозможно», - добавил Вагабзаде.
Он также пообещал отправить Жириновскому вместо рыбы и икры намордник.
При этом Александр Коц предложил для спасения республики от «голодомора» отправить самолетами военно-транспортной авиации в Баку «все азербайджанское бизнес-сообщество из Москвы в качестве передового отряда».
Телеведущий Владимир Соловьев выразил надежду, что речь Вагабзаде получит оценку официального Баку.
«Этот гражданин отдает себе отчет какой уровень скандала будет? Интересно услышать мнение официальных лиц Азербайджана. На статью он себе точно наговорил», - написал он.
По словам Соловьева, Вагабзаде действует как обычный провокатор и просто пытается привлечь к себе внимание.
«Говорят, что сняли его брата прокурора, да и к нему стали присматриваться, вот и вылез в СМИ, чтобы попиариться и "передернуть колоду". А в советское время был типичным мажором. Шел по партийной линии, за счет знаменитого отца», - отметил он.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что не оставит эти слова безнаказанным. «Мы направим жесткое письмо главе республики Азербайджан с требованием возбудить уголовное дело. Это оскорбление чудовищно. Это средневековье», - сказал он.
В новость внесены изменения в 12:18 (заявление Владимира Жириновского о возбуждении уголовного дела)
Комментарии читателей Оставить комментарий
В Азербайджане завёлся свой Жириновский. И даже "круче"
Русофобская провокация профессора Вагабзаде. Если в Азербайджане такие дипломаты, то каковы там маргиналы?
Накрывший Среднюю Азию всплеск русофобии можно было бы списать на "дикость" и безграмотность местной молодёжи. Но недавно на той же ниве отметился не маргинальный блогер, а азербайджанский дипломат (!), служивший послом в Пакистане, Молдавии и Белоруссии, а также представителем Азербайджана в ООН, некий Исфандияр Вагабзаде.
Поводом стало интервью Владимира Жириновского - тоже ещё того политика, периодически выдающего нечто безумно эпатажное с единственной целью - чтобы СМИ заметили. Вот и на сей раз выдал он про Азербайджан нечто в своём духе, то есть "на грани фола". А господин Вагабзаде (якобы доктор каких-то наук и профессор) выдал в эфир "ответ" в стиле спившегося бомжа, где именовал русских "вонючей нацией свиней", которая "распространяет вонь на весь мир" да плюс к тому объедает бедный голодающий Азербайджан, отсылающий в Россию всю свою икру и рыбу.
Сегодня этот тип решил податься в политику и даже партию создавать. И, очевидно, именно в качестве пиара устроил эту "информационную атаку" на Жириновского. И ладно бы ещё на него лично, а то ведь на Россию и на всех русских. Которых он и раньше именовал "нацией-гибридом, произошедшей от монголов и евреев" (армяне, кстати, по его теории, тоже произошли от евреев). Кроме того, несколько ранее этот, с позволения сказать, "дипломат" прославился
ДИПЛОМАТА УВОЛИЛИ
В том-то и проблема ваша, что бывший посол имел ввиду именно вас.
Кроме того, пытаясь перевести стрелки вы надеетесь, что вам удастся незаметно утереться и забыть.
дружбу народов. В Прибалтике по-русски не понимали, или отвечали усиленно ломано. В Сухуми (сам видел!) грузину сказали в автобусе- "говори по-русски или абхазски, иначе-выкинем!"
не-годяй - это ты, потому что строчишь пакости здесь за деньги. Макаревич уважаемый человек, не боящийся высказать своё мнение и своё возмущение тем, что происходит в нашей стране. Так же он заслужил любовь и уважение у миллионов людей своим творчеством. А ты чем знаменит? Сидишь и тихо во- няешь из кустов. Под-лючая у тебя работёнка, согласись
Логично.