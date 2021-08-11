«Мосгортранс» заказал ледокол для речных трамваев за 174 млн рублей

Ледокол для речных трамваев будет прокладывать путь для речного общественного транспорта зимой.

Речные трамваи, которые планируют запустить в следующем году, будут круглогодичными. Первый ледокол для «Мосгортранса» заложили в Саратовской области. Ледоколы-буксиры проекта БР29 заказаны Балаковскому судоремонтно-судостроительному заводу, пишет moskvichmag.ru

Ледокол сможет колоть лед до 40 см толщиной, буксировать суда как днем, так и ночью, возить грузы и даже тушить пожары. В длину ледокол-буксир будет достигать 29,2 м, внутри оборудуют каюты для четырех членов экипажа.

Городу судно обойдется почти в 174 млн рублей.

Планируется, что ледокол спустят со стапеля через год, летом 2022. Доставят его до столицы, видимо, по Волге и каналу имени Москвы.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Владимир Зеленский
Зеленский предложил жителям Донбасса, считающих себя русскими, уехать в РФ
Путин поручил поднять ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет к 2025г.
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет
Слугопредатели: Кремлевские власти отдают своих силовиков на растерзание этническим диаспорам?
Избранное
Представлено новое доказательство того, что США не были на Луне
Конец авианосного флота РФ: «Адмирала Кузнецова» уничтожили 3 мм электродом. Видео
Обзор игры The Outer Worlds
«Оказалось, что от проевропейской Санду избиратели в Молдавии ждут большего, чем от пророссийских Воронина или Додона»
«Макрон нуждается в лечении психики»: Эрдоган встал на защиту ислама от «просвещенной» Европы
Тяжелые уроки Карабаха для России
Сможет ли власть избежать повторения катастрофической ошибки прошлого на фоне тяжелого противостояния с Западом?
История суши
Протоколы ковидных подлецов: фейковые методы лечения способны навредить еще сильнее
Самые популярные острова Эгейского моря
«Не можем работать, а федералы могут»: в Бурятии вспыхнул протест против половинчатых запретов