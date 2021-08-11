«Мосгортранс» заказал ледокол для речных трамваев за 174 млн рублей

22:58 11.08.2021

Ледокол для речных трамваев будет прокладывать путь для речного общественного транспорта зимой.

Речные трамваи, которые планируют запустить в следующем году, будут круглогодичными. Первый ледокол для «Мосгортранса» заложили в Саратовской области. Ледоколы-буксиры проекта БР29 заказаны Балаковскому судоремонтно-судостроительному заводу, пишет moskvichmag.ru.

Ледокол сможет колоть лед до 40 см толщиной, буксировать суда как днем, так и ночью, возить грузы и даже тушить пожары. В длину ледокол-буксир будет достигать 29,2 м, внутри оборудуют каюты для четырех членов экипажа.

Городу судно обойдется почти в 174 млн рублей.

Планируется, что ледокол спустят со стапеля через год, летом 2022. Доставят его до столицы, видимо, по Волге и каналу имени Москвы.