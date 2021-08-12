Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборах в парламент Петербурга
Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 отказала певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в Заксобрание Петербурга.
«Утвердить решение территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Булановой Татьяне Ивановне», - цитирует «Интерфакс» слова председателя ТИК Василия Дёмкина.
Буланова выдвигается от партии «Родина», от которой она также баллотируется в Госдуму, но представители ТИК рассказали, что среди собранных ею подписей избирателей обнаружено недопустимое количество брака.
«18,4% недостоверных, допустимо 5%», - сказала член ТИК от партии «Родина» Александра Виноградова.
Партия намерена обжаловать данное решение в Горизбиркоме.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Без галош в Думу не берут.
Там все места давно под ЕР распределены, куда она туда ещё полезла?
А то вдруг, возьмёт и ещё выиграет "выборы", все планы ЕР поломает там.
О Господи! И эта туда же...
Бедная, несчастная Россия. И когда это закончится...
при отсутствии доходов, решила сесть на твердый оклад. Ну, плюс "откаты"...
дирижер тот же,оркестр-старый,мелодия хорошо наиграна,работает фанера.