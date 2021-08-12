Татьяне Булановой отказали в регистрации на выборах в парламент Петербурга

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) №17 отказала певице Татьяне Булановой в регистрации кандидатом в Заксобрание Петербурга.

«Утвердить решение территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 Булановой Татьяне Ивановне», - цитирует «Интерфакс» слова председателя ТИК Василия Дёмкина.

Буланова выдвигается от партии «Родина», от которой она также баллотируется в Госдуму, но представители ТИК рассказали, что среди собранных ею подписей избирателей обнаружено недопустимое количество брака.

«18,4% недостоверных, допустимо 5%», - сказала член ТИК от партии «Родина» Александра Виноградова.

Партия намерена обжаловать данное решение в Горизбиркоме.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 12.08.2021, 22:27
    Гость: ABCD

    Там все места давно под ЕР распределены, куда она туда ещё полезла?
    А то вдруг, возьмёт и ещё выиграет "выборы", все планы ЕР поломает там.

Все комментарии (13)
Выбор читателей
Танкисты во взаимодействии с пехотой контратакуют противника
Август 1941 года. Крах блицкрига и приговор Истории
«Можно представить, каким страшным моральным поражением для России стал бы военный провал в Южной Осетии»
Слугопредатели: Кремлевские власти отдают своих силовиков на растерзание этническим диаспорам?
Не говори по-русски или умри: как аукается в Киргизии распад СССР
Не говори по-русски или умри? Как аукается в Киргизии распад СССР
Избранное
Средства рукотворной красоты, или Как хранить косметику?
Аллергия на друга. Что нужно делать
Подсчитали – прослезились: в странах Балтии люди живут богаче, чем в России
Достопримечательности Таллина: что нужно знать
Холестерин. Как снизить уровень холестерина без лекарств
22 июня 1941 года. За что сражался наш народ?
Облицовка внутренних стен
Пир во время чумы: «Алые паруса» свели на нет заклинания властей о вакцинации
Пит Доэрти сморкался в Москве в британский флаг
СМИ выполняют заказ ПНС Ливии и распространяют фейк о крушении вертолета ЛНА и ЧВК «Вагнер»
Хроники Апокалипсиса: в обесточенном Приморье лед падал со всех сторон