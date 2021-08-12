Советник губернатора Красноярска назвал горожан «ноющей кучкой дерьма»

Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов высказался на своей странице в Facebook весьма нелицеприятно о красноярцах, которые раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина.

Именитый спортсмен на днях принмал участие в съемках ролика ко Дню физкультурника в Красноярске. Он сфотографировался в центре города на фоне моста, похвалил в своих постах город и сказал, что он ему очень нравится. Красноярцы начали в комментариях писать про смог, но Ягудин стал отвечать им: «Никакого смога». Сейчас Ягудин уже закрыл комментарии под тем постом.

Тех, кто оставил гневные комментарии под постом фигуриста, Агафонов назвал «ноющей кучкой дерьма» и «плаксивым сбродом».

Позже Агафонов объяснил, что эти оскорбительные слова касаются не всех красноярцев,  а только тех, кто писал гневные комментарии Ягудину.

Вскоре скандальный пост пропал со страницы советника губернатора. Он пояснил изданию NGS24.RU, что сам его не удалял — это сделала администрация Facebook.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.08.2021, 23:48
    Гость: ABCD

    По крайней мере он хоть честно говорит то, что думают 98% чиновников в РФ о её народе, но молчат, предпочитая не словами а делами выражать свою ненависть к простым людям.

Все комментарии (19)
Выбор читателей
Танкисты во взаимодействии с пехотой контратакуют противника
Август 1941 года. Крах блицкрига и приговор Истории
Путин поручил поднять ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет к 2025г.
«Можно представить, каким страшным моральным поражением для России стал бы военный провал в Южной Осетии»
Русофобская патетика Кравчука: почему экс-президент Украины грязно врет о России
Избранное
Исполнитель главной роли в «Шугалей-2» Кирилл Полухин прилетел в Сыктывкар на закрытый показ киноленты
Канкан на граблях: альтернативная экономическая история Белоруссии
Сергей Черняховский. Правила как абсолют некодифицированного права
Врачи попросили у Путина бессрочный мораторий на уголовное преследование
Война в Карабахе. Фактор стереотипов. Часть 4
На вооружение органов военного управления поступят новые кухни-трансформеры АМПП-150
До конституционного признания животных в России — один шаг?
Павлодар или Кызыл-Жар? Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахстане
Перед смертью генерал Ратников рассказал о природе коронавируса и экстрасенсах в ФСО
Дмитрий Барков назвал премьеру фильма «Шугалей 2» на НТВ сильной и острой
Tattooin «Татуин 21»