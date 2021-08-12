Советник губернатора Красноярска назвал горожан «ноющей кучкой дерьма»
Советник главы администрации губернатора Красноярского края Андрей Агафонов высказался на своей странице в Facebook весьма нелицеприятно о красноярцах, которые раскритиковали фигуриста Алексея Ягудина.
Именитый спортсмен на днях принмал участие в съемках ролика ко Дню физкультурника в Красноярске. Он сфотографировался в центре города на фоне моста, похвалил в своих постах город и сказал, что он ему очень нравится. Красноярцы начали в комментариях писать про смог, но Ягудин стал отвечать им: «Никакого смога». Сейчас Ягудин уже закрыл комментарии под тем постом.
Тех, кто оставил гневные комментарии под постом фигуриста, Агафонов назвал «ноющей кучкой дерьма» и «плаксивым сбродом».
Позже Агафонов объяснил, что эти оскорбительные слова касаются не всех красноярцев, а только тех, кто писал гневные комментарии Ягудину.
Вскоре скандальный пост пропал со страницы советника губернатора. Он пояснил изданию NGS24.RU, что сам его не удалял — это сделала администрация Facebook.
Комментарии читателей Оставить комментарий
По крайней мере он хоть честно говорит то, что думают 98% чиновников в РФ о её народе, но молчат, предпочитая не словами а делами выражать свою ненависть к простым людям.
Как-то вконец оборзели слуги народа, кругом не неприкрытое хамство.
Если раз за разом голосуют за таких? Правильно назвал.
На фото типичная торпеда из 90-х.
Человеками...
Да нам и так неплохо. Здесь тепло и не капает. И есть еда.