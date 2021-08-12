В Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению

России необходимо вернуть практику трудоустройства выпускников вузов по распределению, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет Ura.ru.

По мнению Нилова, это должно касаться студентов, которые обучаются на бюджетной основе и по льготной программе. В первую очередь данная мера должна распространяться на выпускников медицинских и педагогических вузов. 

"Если человек поступает на бюджет по льготной программе, тогда следует предусмотреть обязательное распределение после окончания вуза. Например, определяется расширенная льготная категория бюджетных мест в вузах, куда поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы. Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах", - заявил депутат.

Система обязательного трудоустройства существовала в советское время. Распределение охватывало в СССР всех выпускников высших и средних специальных учебных заведений, гарантировало им рабочие места по окончании образования, которое было общедоступным и бесплатным.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.08.2021, 15:09
    Гость: Гы-гы- откуда ИНФО

    про Тыву?

    Гы-гы- Выпускники русских школ не могут поступить в ВУЗы,их места заняты не русскими. Неужели русские выпускники настолько глупее своих сверстников других национальностей?

    Ссылку, откуда дерьмишко в студию.

    А за подобное уже можно и статью схлопотать.За разжигание межнациональной розни.
    Что за РУССКИЕ ШКОЛЫ, а тывинцы в каких школах учатся?

    еспу́блика Тыва́, Тува́ (тув. Тыва Республика) — республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа

    Население: 330 368 чел. (1 января 2021 г.)

    Ну прям отовсюду "русских" повыпихивали.

    Тьфу!

  3. 12.08.2021, 15:03
    Гость: вот нравятся мне такие ПОЧЕМУЧКИ

    Почему?
    -По кочану и по капусте.
    -При чем тут Германия, Израиль, Китай и пр.
    Кому невтерпёж - чемодан-аэропорт, пока выпускают)))

  4. 12.08.2021, 15:00
    Гость: Гы-гы- прежде всего социализм и плановую экономику.

    А олигархов и собственников куда?
    Интересно знать Ваше мнение.
    зы. Гарант же ясно сказал, пересмотра приватизации не будет, 37 года не будет.
    Не ёрничаю.

    В раннем СССР этой проблемой долго и постепенно занимались. На раз такое не делается.
    Поинтересуйтесью Они-то национализировали но после было много проблем и они их успешно в итоге решили.

  5. 12.08.2021, 14:56
    Гость: Гы-гы-в ГД предложили вернуть распределение

    Выборы, выборы...предложения сыпятся как из рога изобилия
    они не первый раз подобное предлагают...

    +в СССР всех выпускников высших и средних специальных учебных заведений, гарантировало им рабочие места по окончании образования,.....+

    И КРОМЕ ЭТОГО ОБЕСПЕЧИВАЛИ ЖИЛЬЁМ. Сначала общежитие, семейным комната, потом и квартира, по льготной очереди, как молодым специалистам.
    Об этом в ГД не знают или стыдливо умалчивают?

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