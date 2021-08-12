В Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению

10:40 12.08.2021

России необходимо вернуть практику трудоустройства выпускников вузов по распределению, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет Ura.ru.

По мнению Нилова, это должно касаться студентов, которые обучаются на бюджетной основе и по льготной программе. В первую очередь данная мера должна распространяться на выпускников медицинских и педагогических вузов.

"Если человек поступает на бюджет по льготной программе, тогда следует предусмотреть обязательное распределение после окончания вуза. Например, определяется расширенная льготная категория бюджетных мест в вузах, куда поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы. Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах", - заявил депутат.

Система обязательного трудоустройства существовала в советское время. Распределение охватывало в СССР всех выпускников высших и средних специальных учебных заведений, гарантировало им рабочие места по окончании образования, которое было общедоступным и бесплатным.