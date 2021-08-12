В Госдуме предложили вернуть трудоустройство по распределению
России необходимо вернуть практику трудоустройства выпускников вузов по распределению, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет Ura.ru.
По мнению Нилова, это должно касаться студентов, которые обучаются на бюджетной основе и по льготной программе. В первую очередь данная мера должна распространяться на выпускников медицинских и педагогических вузов.
"Если человек поступает на бюджет по льготной программе, тогда следует предусмотреть обязательное распределение после окончания вуза. Например, определяется расширенная льготная категория бюджетных мест в вузах, куда поступают с обязательным распределением, как сегодня в военные вузы. Тогда мы решим вопрос с дефицитом кадров на местах", - заявил депутат.
Система обязательного трудоустройства существовала в советское время. Распределение охватывало в СССР всех выпускников высших и средних специальных учебных заведений, гарантировало им рабочие места по окончании образования, которое было общедоступным и бесплатным.
Комментарии читателей Оставить комментарий
про Тыву?
Гы-гы- Выпускники русских школ не могут поступить в ВУЗы,их места заняты не русскими. Неужели русские выпускники настолько глупее своих сверстников других национальностей?
Ссылку, откуда дерьмишко в студию.
А за подобное уже можно и статью схлопотать.За разжигание межнациональной розни.
Что за РУССКИЕ ШКОЛЫ, а тывинцы в каких школах учатся?
еспу́блика Тыва́, Тува́ (тув. Тыва Республика) — республика в составе Российской Федерации, субъект Российской Федерации, входит в состав Сибирского федерального округа
Население: 330 368 чел. (1 января 2021 г.)
Ну прям отовсюду "русских" повыпихивали.
Тьфу!
отберут выходить будете по коду.
Почему?
-По кочану и по капусте.
-При чем тут Германия, Израиль, Китай и пр.
Кому невтерпёж - чемодан-аэропорт, пока выпускают)))
А олигархов и собственников куда?
Интересно знать Ваше мнение.
зы. Гарант же ясно сказал, пересмотра приватизации не будет, 37 года не будет.
Не ёрничаю.
В раннем СССР этой проблемой долго и постепенно занимались. На раз такое не делается.
Поинтересуйтесью Они-то национализировали но после было много проблем и они их успешно в итоге решили.
Выборы, выборы...предложения сыпятся как из рога изобилия
они не первый раз подобное предлагают...
+в СССР всех выпускников высших и средних специальных учебных заведений, гарантировало им рабочие места по окончании образования,.....+
И КРОМЕ ЭТОГО ОБЕСПЕЧИВАЛИ ЖИЛЬЁМ. Сначала общежитие, семейным комната, потом и квартира, по льготной очереди, как молодым специалистам.
Об этом в ГД не знают или стыдливо умалчивают?