Восемь человек стали жертвами крушения Ми-8 на Камчатке
Восемь человек погибли в результате катастрофы вертолета Ми-8 на Камчатке, еще восемь человек были спасены сообщает "Интерфакс".
Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение ранним утром 12 августа в Кронцком заповеднике над Курильским озером. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 туристов.
Отмечается, что обломки вертолета практически сразу ушли под воду. Шестерым пассажирва и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Курильское озеро - третье по величине озеро Камчатки. Его площадь 77 кв. километров, средняя глубина - 195 метров, максимальная глубина - 316 метров.
Предполагается, что причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту падения вертолета. По предварительным данным, погиб командир Ми-8, а выжили второй пилот и бортмеханик. Спасенных повезли в Петропавловск-Камчатский.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Почему спешили ?
А ты помножь 13 пассажиров на 40000=520 ШТУК !
Пол-лимона за пустяковый рейс,Карл !
Тут не до осторожности.
Несмотря на то, что через три -четыре минуты пара катеров приплыла и спасла 8 чел, 8 чел не удалось спасти. В тумане выключали моторы катера и плыли на крики.
Спасли кого нашли. Дай им Бог здоровья!
с 17 марта цена на 95 бензин держится 58. 92 с того же числа 52 рубля. Для кого эта ложь? Для навальнят-брехунов?
в наше время туристы то же, что разведчики в военное время. Вероятность вернутся живым такая же. Вроде как эпидемия, пандемия, вся летающая и плавающая техника еле дышит, везде пофигизм и безответственность. А эти утомленные офисные труженики все ищут себе приключение на зад. Экзотику ищут. Зас-ли уже все уголки природы и водоемы топливом нефтепродуктами и металлоломом. Куда ж вы так летели , спешили если туман?
А ещё сегодня на Камчатке выросла цена на бензин: с 52 до почти 57. Чего про это молчите???????