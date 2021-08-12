Восемь человек стали жертвами крушения Ми-8 на Камчатке

Восемь человек погибли в результате катастрофы вертолета Ми-8 на Камчатке, еще восемь человек были спасены сообщает "Интерфакс".

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение ранним утром 12 августа в Кронцком заповеднике над Курильским озером.  По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 туристов.

Отмечается, что обломки вертолета практически сразу ушли под воду. Шестерым пассажирва и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Курильское озеро - третье по величине озеро Камчатки. Его площадь 77 кв. километров, средняя глубина - 195 метров, максимальная глубина - 316 метров.

Предполагается, что причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту падения вертолета. По предварительным данным, погиб командир Ми-8, а выжили второй пилот и бортмеханик. Спасенных повезли в Петропавловск-Камчатский.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.08.2021, 14:55
    Гость: И.В.С.

    Почему спешили ?
    А ты помножь 13 пассажиров на 40000=520 ШТУК !
    Пол-лимона за пустяковый рейс,Карл !
    Тут не до осторожности.

  2. 12.08.2021, 14:24
    Гость: Иван Иваныч

    Несмотря на то, что через три -четыре минуты пара катеров приплыла и спасла 8 чел, 8 чел не удалось спасти. В тумане выключали моторы катера и плыли на крики.
    Спасли кого нашли. Дай им Бог здоровья!

  3. 12.08.2021, 13:42
    Гость: Исчо какой

    с 17 марта цена на 95 бензин держится 58. 92 с того же числа 52 рубля. Для кого эта ложь? Для навальнят-брехунов?

  4. 12.08.2021, 13:22
    Гость: Да уж

    в наше время туристы то же, что разведчики в военное время. Вероятность вернутся живым такая же. Вроде как эпидемия, пандемия, вся летающая и плавающая техника еле дышит, везде пофигизм и безответственность. А эти утомленные офисные труженики все ищут себе приключение на зад. Экзотику ищут. Зас-ли уже все уголки природы и водоемы топливом нефтепродуктами и металлоломом. Куда ж вы так летели , спешили если туман?

  5. 12.08.2021, 12:45
    Гость: Кошмар

    А ещё сегодня на Камчатке выросла цена на бензин: с 52 до почти 57. Чего про это молчите???????

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