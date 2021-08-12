Восемь человек стали жертвами крушения Ми-8 на Камчатке

11:15 12.08.2021

Восемь человек погибли в результате катастрофы вертолета Ми-8 на Камчатке, еще восемь человек были спасены сообщает "Интерфакс".

Вертолет Ми-8 компании "Витязь-Аэро" потерпел крушение ранним утром 12 августа в Кронцком заповеднике над Курильским озером. По предварительной информации, на борту находились три члена экипажа и 13 туристов.

Отмечается, что обломки вертолета практически сразу ушли под воду. Шестерым пассажирва и двум членам экипажа удалось выбраться из вертолета и выплыть на поверхность, где их спасли работники заповедника. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Курильское озеро - третье по величине озеро Камчатки. Его площадь 77 кв. километров, средняя глубина - 195 метров, максимальная глубина - 316 метров.

Предполагается, что причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотирования и катастрофу Ми-8.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при эксплуатации воздушного транспорта по факту падения вертолета. По предварительным данным, погиб командир Ми-8, а выжили второй пилот и бортмеханик. Спасенных повезли в Петропавловск-Камчатский.