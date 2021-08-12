Среди участников онлайн-голосования в Москве разыграют квартиры и машины

15:56 12.08.2021

Среди участников дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре власти Москвы будут разыгрывать квартиры и автомобили.

Об этом сообщается на сайте программы «Миллион призов», которая была запущена с целью поощрения граждан перед общероссийским голосованием по вопросу изменений к Конституции, а затем для поощрения прошедших вакцинацию от COVID-19.

По словам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимира Мохте, разыграно будет 20 квартир и 100 автомобилей, сообщает ТАСС.