Стали известны имена кандидатов в губернаторы Хабаровского края

© KM.RU, Алексей Белкин

Сегодня стали известны окончательные итоги регистрации кандидатов на пост губернатора Хабаровского края. Из восьми претендентов на этот пост избирательной комиссией Хабаровского края были зарегистрированы четыре человека.

Ими стали:

  •  Дегтярев Михаил Владимирович — ЛДПР
  • Ким Марина Евгеньевна — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
  •  Мамедов Бабек Юсиф оглы — «Родина»
  •  Парфенов Владимир Анатольевич — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Двум кандидатам - Игорю Логвинову из партии «Зеленая альтернатива» и Владимиру Чернышову от партии «Новые люди» - было отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей депутатов. Петру Перевезенцеву от КПРФ не хватило одной подписи и он не явился в крайизбирком. Микаел Багдасарян от партии «Зеленые» ранее написал заявление и снял свою кандидатуру с выборной гонки.

Также сегодня краевая избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в Государственную думу России по одномандатным округам. Самовыдвиженцу Антону Фургалу, сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в регистрации было отказано.

«По Хабаровскому одномандатному округу №69 зарегистрированы все 10 кандидатов, предоставивших документы. По Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 из 11 предоставивших документы, отказать пришлось только самовыдвиженцу Антону Фургалу из-за слишком большого числа признанных недействительными подписей, многочисленных ошибок в документации», - рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся 19 сентября, голосование будет проходить три дня, начиная с 17 сентября.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.08.2021, 20:26
    Гость: Рабинович

    Не переживайте: даже если кто захочет проголосовать за "ЕР" - не получится.
    Путин одобрил кандидатуру Дегтярёва - "ЕР" взяла под козырёк и кандидата не выставила.
    Так что строго за ЛДПР, как и решено в Кремле.

  3. 13.08.2021, 19:45
    Гость: гость

    а младшие братья откуда нарисовались , и не надо про многонациональную страну.

  4. 13.08.2021, 19:31
    Гость: Ну и "выборы" опять:

    Из кого же "выбирать"?
    Зря режим с огнём играет:
    На майдан людей толкает!

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