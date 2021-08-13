Стали известны имена кандидатов в губернаторы Хабаровского края

16:09 13.08.2021

Сегодня стали известны окончательные итоги регистрации кандидатов на пост губернатора Хабаровского края. Из восьми претендентов на этот пост избирательной комиссией Хабаровского края были зарегистрированы четыре человека.

Ими стали:

Дегтярев Михаил Владимирович — ЛДПР

Ким Марина Евгеньевна — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»

Мамедов Бабек Юсиф оглы — «Родина»

Парфенов Владимир Анатольевич — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Двум кандидатам - Игорю Логвинову из партии «Зеленая альтернатива» и Владимиру Чернышову от партии «Новые люди» - было отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей депутатов. Петру Перевезенцеву от КПРФ не хватило одной подписи и он не явился в крайизбирком. Микаел Багдасарян от партии «Зеленые» ранее написал заявление и снял свою кандидатуру с выборной гонки.

Также сегодня краевая избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в Государственную думу России по одномандатным округам. Самовыдвиженцу Антону Фургалу, сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в регистрации было отказано.

«По Хабаровскому одномандатному округу №69 зарегистрированы все 10 кандидатов, предоставивших документы. По Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 из 11 предоставивших документы, отказать пришлось только самовыдвиженцу Антону Фургалу из-за слишком большого числа признанных недействительными подписей, многочисленных ошибок в документации», - рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко.

Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся 19 сентября, голосование будет проходить три дня, начиная с 17 сентября.