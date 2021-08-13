Стали известны имена кандидатов в губернаторы Хабаровского края
Сегодня стали известны окончательные итоги регистрации кандидатов на пост губернатора Хабаровского края. Из восьми претендентов на этот пост избирательной комиссией Хабаровского края были зарегистрированы четыре человека.
Ими стали:
- Дегтярев Михаил Владимирович — ЛДПР
- Ким Марина Евгеньевна — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
- Мамедов Бабек Юсиф оглы — «Родина»
- Парфенов Владимир Анатольевич — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Двум кандидатам - Игорю Логвинову из партии «Зеленая альтернатива» и Владимиру Чернышову от партии «Новые люди» - было отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей депутатов. Петру Перевезенцеву от КПРФ не хватило одной подписи и он не явился в крайизбирком. Микаел Багдасарян от партии «Зеленые» ранее написал заявление и снял свою кандидатуру с выборной гонки.
Также сегодня краевая избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в Государственную думу России по одномандатным округам. Самовыдвиженцу Антону Фургалу, сыну экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в регистрации было отказано.
«По Хабаровскому одномандатному округу №69 зарегистрированы все 10 кандидатов, предоставивших документы. По Комсомольскому одномандатному избирательному округу №70 из 11 предоставивших документы, отказать пришлось только самовыдвиженцу Антону Фургалу из-за слишком большого числа признанных недействительными подписей, многочисленных ошибок в документации», - рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель краевой избирательной комиссии Денис Кузьменко.
Досрочные выборы губернатора Хабаровского края состоятся 19 сентября, голосование будет проходить три дня, начиная с 17 сентября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Только за Ким Марину Евгеньевну!!!
Не переживайте: даже если кто захочет проголосовать за "ЕР" - не получится.
Путин одобрил кандидатуру Дегтярёва - "ЕР" взяла под козырёк и кандидата не выставила.
Так что строго за ЛДПР, как и решено в Кремле.
а младшие братья откуда нарисовались , и не надо про многонациональную страну.
Из кого же "выбирать"?
Зря режим с огнём играет:
На майдан людей толкает!
Хабаровчане, не одногоголоса едропутам! Только ЛДПР!