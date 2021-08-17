Численность самозанятых несовершеннолетних россиян выросла вдвое

12:50 17.08.2021

В России количество самозанятых, не достигших 18 лет, увеличилось в два раза с начала 2021 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо Федеральной налоговой службы (ФНС) в адрес АНО "Агентство стратегических инициатив" (АСИ).

Так, за семь месяцев 2021 года данный показатель вырос с 19,5 тыс. до почти 41 тысяч. В июле 2020 года число самозанятых подростков превышало 17,5 тысяч.

Лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых младше 18 лет являются Москва (7,9 тыс. человек), Санкт-Петербург (3,1 тыс.), Московская область (2,7 тыс.), Татарстан (2,3 тыс.) и Краснодарский край (1,8 тыс.).

Заинтересованность в статусе самозанятых среди молодежи объясняется простотой использования этого режима, отмечают в ФНС. Такие подростки в основном работают в сфере маркетинга и рекламы, в IT и курьерских службах.

С 1 июля 2020 года минимальный возраст граждан, которые могут стать самозанятыми, был снижен с 18 до 16 лет.