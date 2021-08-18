Уволенный сотрудник подал первый иск к Xsolla

16:24 18.08.2021

Один из экс-программистов Xsolla решил через суд потребовать от руководства IT-компании из Перми компенсацию в один миллион рублей за увольнение. Копию искового заявления бывшего специалиста, имя которого пока не раскрывается, разослал в пермские СМИ, в том числе в Properm.ru, адвокат Илья Демин.

Иск был подан в Ленинский суд Перми к учредителю компании Александру Агапитову и ООО «Систем Проджектс», одному из юридических лиц холдинга. Бывший сотрудник компании требует восстановить его на работе, выплатить компенсацию за вынужденный прогул после увольнения 13 августа, а с Агапитова хочет взыскать 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда.

Третьими лицами истец намерен привлечь компании, управляющие российской редакцией Forbes (издание взяло интервью у Агапитова по горячим следам), а также Meduza (по решению Минюста РФ включена в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента).

Xsolla — компания по обработке платежей в видеоиграх. В августе этого года СМИ сообщили, что из Xsolla увольняют 150 сотрудников. Общественный резонанс получило письмо основателя компании Александра Агапитова, в котором раскрывались причины, по которым Xsolla расстается с работниками. В нем, в частности, говорилось, что «команда биг дата проанализировала активности» сотрудников в рабочих программах и пометила некоторых из них «как невовлеченных и малопродуктивных».