Школьникам с хроническими болезнями будут рекомендовать вакцинироваться
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что школьникам с хроническими заболеваниями будет рекомендоваться вакцинироваться от коронавируса, сообщает «Интерфакс».
«Обязательной вакцинации не будет никогда. Вакцинация будет добровольной, по эпидпоказаниям», - сказал он во время выступления в Российском обществе «Знание».
При этом он отметил, что врачи будут «настоятельно рекомендовать» сделать прививку детям с хроническими заболеваниями. «Для всех остальных будут приниматься решения губернаторами, мэрами, санитарными врачами регионов в зависимости от эпидситуации", - добавил он.
Напомним, Всемирная организации здравоохранения впервые рекомендовала вакцинировать детей от коронавируса 24 июня.
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Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" планируется завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава.
Минздрав раскрыл детали III этапа испытаний COVID-вакцины Sputnik V. Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Медики будут наблюдать за участниками III фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 Sputnik V в течение 180 дней, вся информация о побочных явлениях и нежелательных реакциях будет передаваться в специальную информационную систему, сообщает Минздрав России.
Это ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, из которой видно, что ДАННЫХ О ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЯХ и НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЯХ пока нет.
То есть, на людях ставят опыты, что ЗАПРЕЩЕНО КОНСТИТУЦИЕЙ.
А Фаза IV называется постмаркетинговой — этот этап клинического испытания начинается, когда готовое лекарство уже поступает в продажу.
Кроме того, отсутствие данных о клинических испытаниях вакцины «Спутник V» необходимых для ее регистрации в Европе, 15 мая 2021 года, уже сообщало одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, Reuters. И в завершение, по данным ВОЗ на 14 марта 2021 г., российские вакцины против COVID-19, в перечне безопасных и эффективных, отсутствуют.
То есть, "наши" не предоставили нужных данных и на каждом углу голосят что ПЛОХОЙ ЗАПАД НЕ ХОЧЕТ российской самой лучшей в мире вакцины.
Врут на каждом слове.
А Сан-Марино захотело и там зашибись
Часть вторая
Вот и стал Таракан
победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому.
(Чтоб ему провалиться,
проклятому!)
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
"Принесите-ка мне, звери,
ваших детушек,
Я сегодня их за ужином
скушаю!"
Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.
Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка -
Медвежонка, волчонка,
слоненка,-
Чтобы несытое чучело
Бедную крошку
замучило!
Плачут они, убиваются,
С малышами навеки
прощаются.
К. Чцуковкий, ТАРАКАНИЩЕ
неужели наши люди поведут своих детей на убой?
И сами побежали впереди паровоза.
Лучше уколюсь и сдохну, лишь бы с работы не попросили на выход.