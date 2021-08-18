Школьникам с хроническими болезнями будут рекомендовать вакцинироваться

Пострегистрационный этап клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" планируется завершить до конца 2022 года. Соответствующая информация размещена на сайте государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава.

Минздрав раскрыл детали III этапа испытаний COVID-вакцины Sputnik V. Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Медики будут наблюдать за участниками III фазы клинических исследований вакцины от COVID-19 Sputnik V в течение 180 дней, вся информация о побочных явлениях и нежелательных реакциях будет передаваться в специальную информационную систему, сообщает Минздрав России.

Это ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, из которой видно, что ДАННЫХ О ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЯХ и НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЯХ пока нет.

То есть, на людях ставят опыты, что ЗАПРЕЩЕНО КОНСТИТУЦИЕЙ.

А Фаза IV называется постмаркетинговой — этот этап клинического испытания начинается, когда готовое лекарство уже поступает в продажу.

Кроме того, отсутствие данных о клинических испытаниях вакцины «Спутник V» необходимых для ее регистрации в Европе, 15 мая 2021 года, уже сообщало одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, Reuters. И в завершение, по данным ВОЗ на 14 марта 2021 г., российские вакцины против COVID-19, в перечне безопасных и эффективных, отсутствуют.

То есть, "наши" не предоставили нужных данных и на каждом углу голосят что ПЛОХОЙ ЗАПАД НЕ ХОЧЕТ российской самой лучшей в мире вакцины.

Врут на каждом слове.

А Сан-Марино захотело и там зашибись