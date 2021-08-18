Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из ИВС в Истре

11:51 18.08.2021

На свободе остается обвиняемый в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова Александр Мавриди

Четвертый из пяти преступников, сбежавших их изолятора временного содержания в Истре, задержан полицией, пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Отмечается, что на свободе остается наиболее опасный из сбежавших преступников, обвиняемый в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова Александр Мавриди.

Побег из ИВС в Истре был совершен в ночь с 5 на 6 августа. По данным следствия, побегу способствовали два сотрудника учреждения, которые отключили камеры видеонаблюдения, оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, покинули дежурный пост и ушли спать.

На минувшей неделе двоих беглецов арестовали на съемной квартире в Подольске, еще один позже сдался сам. Сотрудников ИВС арестовали, их обвиняют в превышении должностных полномочий.