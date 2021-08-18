Задержан четвертый из пяти преступников, сбежавших из ИВС в Истре

На свободе остается обвиняемый в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова Александр Мавриди

Четвертый из пяти преступников, сбежавших их изолятора временного содержания в Истре, задержан полицией, пишет РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Отмечается, что на свободе остается наиболее опасный из сбежавших преступников, обвиняемый в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова Александр Мавриди.

Побег из ИВС в Истре был совершен в ночь с 5 на 6 августа. По данным следствия, побегу способствовали два сотрудника учреждения, которые отключили камеры видеонаблюдения, оставили открытыми двери камер для передачи продуктов, покинули дежурный пост и ушли спать. 

На минувшей неделе двоих беглецов арестовали на съемной квартире в Подольске, еще один позже сдался сам. Сотрудников ИВС арестовали, их обвиняют в превышении должностных полномочий. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.08.2021, 15:34
    Гость: Попандопуло

    Свободу защитникам народа отстреливающих колбасных королей и олишархов.

  2. 18.08.2021, 15:23
    Гость: Конечно

    Нужен то кому то только один. Остальные - это так. Вот его то и не поймают, естественно.

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