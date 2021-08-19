Экономические дела в сфере IT могут дать судам присяжных

Фото с сайта pixabay.com

Власти намерены разрешить судам присяжных рассматривать экономические разбирательства в сфере IT. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на «дорожную карту» по созданию дополнительных условий для развития отрасли.

Инициатива по расширению полномочий судов выдвинула Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий. «Дело в том, что по статистике доля оправдательных приговоров у судов присяжных выше, чем в обычных судах», — пояснил ее директор Николай Комлев.

По информации Верховного суда, в 2020 году суды присяжных оправдали 27% подсудимых, в 2019-м — 24%. Доля оправдательных приговоров без участия присяжных заседателей не превышает 1%.

Расширить подсудность суда присяжных президент РФ Владимир Путин поручал по итогам заседания Совета по правам человека в конце 2019 года. Но тогда говорилось о должностных преступлениях. В феврале 2020-го председатель ВС Вячеслав Лебедев выступил с идеей отдать присяжным дела бизнеса, но соответствующие поправки в Госдуму так и не внесли. Реализация новой инициативы станет первым примером участия присяжных в стране в экономических процессах.

Участники рынка, поддерживающие идею, надеются на лояльность присяжных к бизнесу и на более тщательное расследование дел для таких судов. «По нашему опыту суды в специфике IT разбираться не хотят и зачастую выносят решения неадекватные», — заявил глава ГК «Брэйн Системс» Андрей Яковлев.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.08.2021, 13:47
    Гость: Лось Алень

    "И за пакетом сахара ездит на такси за стольник в дальний магазин, там сахар на три рубля дешевле."
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    Ты бы уточнил насчет маршрута жены, может она вовсе и не за сахаром из дома отлучается.

  2. 19.08.2021, 11:39
    Гость: иван з.

    Ага, адекватность решений по айтишным экономическим делам у присяжных будет выше. Счас!
    У меня жена в списке присяжных. До сих пор у меня спрашивает, как перейти с английской клавиатуры на русскую. И за пакетом сахара ездит на такси за стольник в дальний магазин, там сахар на три рубля дешевле.

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