Суд в Москве оштрафовал Google еще на 4 млн рублей

13:05 19.08.2021

Мировой суд в Москве наложил штраф на корпорацию Google в размере 4 млн руб. Штраф был выписан за отказ удалить запрещенную информацию, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда

Судья признал корпорацию виновной по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ). «Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей», — говорится в релизе суда. Позднее сегодня было вынесено решение о штрафе еще в 2 млн руб.

Ранее на этой неделе мировой суд в Москве назначил Google штраф в 14 млн руб., а в конце июля — на 3,5 млн руб. по той же статье КоАП. На данный момент сумма исков к корпорации со стороны российских судов приблизилась к 30 млн руб.

Ранее Роскомнадзор сообщил о результатах проверки Twitter, Facebook и Google. По информации ведомства, Twitter оставил неудаленными после замедления трафика 490 запрещенных в РФ материалов. Facebook и принадлежащий ему Instagram с 2015 г. не удалили более 3700 запрещенных материалов и 26 раз цензурировали российские СМИ. В целом сумма штрафов по 13 протоколам составляет 43 млн руб. Google и Youtube с 2015 г. не удалили более 5200 запрещенных материалов и 29 раз осуществили цензуру российских СМИ.