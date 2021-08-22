Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. руб.

15:17 22.08.2021

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тыс. рублей.

Он подчеркнул, что считает необходимым уделять особое внимание категории граждан, доходы которой напрямую зависят от государства - людям пожилого возраста и пенсионерам, и напомнил, что для них предусмотрена программа индексаций.

"Мы исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции и эта предусмотренная тысяча [рублей] на повышение инфляцией подъедается", - приводит слова президента ТАСС.

По его словам, реальная инфляция для пожилых граждан РФ оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления. "Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая", - отметил Путин, пояснив, что они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса. "А вот по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%", - заметил глава государства.

Президент добавил, что вернуться к схеме индексации пенсий на 1 тыс. руб. можно будет после того, как инфляция вернется в заданные параметры. "На мой взгляд, эта выплата в 10 тыс. руб. должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС", - подытожил он.