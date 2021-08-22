Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. руб.
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам страны в этом году по 10 тыс. рублей.
Он подчеркнул, что считает необходимым уделять особое внимание категории граждан, доходы которой напрямую зависят от государства - людям пожилого возраста и пенсионерам, и напомнил, что для них предусмотрена программа индексаций.
"Мы исходили из того, что повышение пенсий на тысячу рублей ежегодно будет превышать инфляцию. Сейчас уровень инфляции и эта предусмотренная тысяча [рублей] на повышение инфляцией подъедается", - приводит слова президента ТАСС.
По его словам, реальная инфляция для пожилых граждан РФ оказывается выше средней в 6,5% из-за структуры потребления. "Я сказал о средней цифре инфляции в 6,5% год к году, но для пожилых людей она, пожалуй, даже еще побольше. Почему? Потому что структура потребления у них другая", - отметил Путин, пояснив, что они не так часто ездят за границу, не покупают дорогих машин и вещей премиального класса. "А вот по тому набору продуктов и предметов, которые они приобретают, их инфляция побольше, чем в 6,5%", - заметил глава государства.
Президент добавил, что вернуться к схеме индексации пенсий на 1 тыс. руб. можно будет после того, как инфляция вернется в заданные параметры. "На мой взгляд, эта выплата в 10 тыс. руб. должна коснуться всех категорий пенсионеров: и работающих, и неработающих, и военных пенсионеров, которые получают пенсии по соответствующим ведомствам - Минобороны, МВД, МЧС", - подытожил он.
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Подкупает сатана,чтобы за ЕР голосовали, а после сдерет в три шкуры!
В бюджете Пенсионного фонда образовалась «дыра» на 4,2 триллиона российских руб.
Пандемия коронавируса и падение экономики нанесли тяжелую травму бюджету Пенсионного фонда России, пишет finanz.ru.
По итогам 2020г ПФР не смог выполнить план по сбору социальных взносов с работающих граждан и зафиксировал резкое увеличение «дыры»,размер которой достиг почти половины расходов фонда.
Массовые увольнения,режим нерабочих дней и уход бизнеса в тень привели к тому,что число граждан,уплачивающих взносы в ПФР,рухнуло на 4,5 млн чел -с 73,708 млн на начало года до 69,206 млн к его концу.
В результате фонд недобрал 210 млрд руб по сравнению с уточненным прогнозом своих доходов, сообщает Счетная палата в заключении на отчет об исполнении бюджета ПФР.
В общей сложности в ПФР поступило 5,459 трлн руб страховых и взносов(+50 млрд руб к 2019 году).Еще 45 млрд руб фонд получил от управления имуществом,платных услуг,а также санкций,штрафов и возмещений ущерба.
Общий размер собственных налоговых и неналоговых доходов ПФР составил 5,504 трлн руб.При этом расходы оказались выше на 4,223 триллиона руб.
Эта «дыра» в бюджете ПФР выросла практически на треть,или 1,059 трлн руб,по сравнению с прошлым годом и составила 44% от расходов фонда.Иными словами, практически каждый второй выплаченный ПФР рубль не был покрыт сборами социальных взносов,доходами от инвестирования накоплений или платных услуг.В общей сложности фонд потратил в 2020 году 9,727 трлн руб,из которых 9,584 трлн ушло на пенсии
Байден добрее ,он нам всем по $1200.00 выдал и не перед выборами.
Поддерживаем, это правильно. Многие пенсионеры купят обувь на зиму, а то посмотришь старики ходят в сношенной обуви, иногда даже перевязаны голенища проволокой. А я вот хотела приобрести пальто на зиму, сейчас ведь одежда вся на синтепоне или фалофайбере, они от стирок все сбиваются и снашиваются быстро, совсем не греют. Соседи наконец вставят новое окно в спальне, они оба старые и заклеить им каждую зиму тяжело. Да у людей с нашими пенсиями очень много проблем, и эта сумма как то поможет людям решить их проблемы.
национализировать производство не судьба?