Что такое стриминговая музыкальная площадка?

21:19 23.08.2021

Музыка – это достаточно перспективная сфера бизнеса.

Многие могут думать, что зарабатывать на творчестве, особенно на музыке – гиблое дело, но хочется развеять мифы и поговорить про музыкальный бизнес, стриминговые площадки, где можно скачать музыку бесплатно, и как работают музыканты в 2021 году после пандемии, зарабатывая на платформе Tik-Tok миллионные гонорары.

Что такое стриминговая площадка?



Вообще данный термин, если вы говорим о музыке, подразумевает возможность воспроизводить музыку через приложение в Интернете. Самые популярные музыкальные стриминговые сервисы в России – это Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube Premium, Boom и другие. Действие простое – музыкант платит определенную сумму и получает денежные средства за количество прослушиваний (совсем грубо и кратко), а пользователь (подписчик платформы), платит деньги за подписку. Цена на разных стриминговых сервисах отличается, но в основном в месяц сумма не превышает больше двухсот рублей (средняя цена – 150 рублей). Скачать музыку на стриминге нельзя, можно только прослушать. Не стоит путать сайты с бесплатной музыкой и такие платформы - это разные вещи.

Тема стиминговых площадок – это достаточно больная и спорная тема. Кто-то считает, что независимым музыкантам тяжело заработать действительно хорошие деньги на них, ведь ставки во многих стриминговых площадках минимальны, кто-то считает, что при умелом музыкальном маркетинге и действиях хорошей команды, можно поднимать на таких платформах прекрасные гонорары. Вопрос остается открытым, так же, как и вопрос с тем, стоит ли музыкантам подписывать контракты с лейблами и доверять дистрибьюцию альбомов менеджерам.

Что стало с музыкальной индустрией после пандемии COVID-19?

Опять же, вопрос достаточно сложный и требует большого количества времени на анализ. От пандемии пострадало много людей, в том числе, много музыкантов, ведь концерты и туры стали недоступным удовольствием, а это, в основном, является основным источником дохода музыкантов. Однако, на новые рельсы перестраивается и музыкальная индустрия, в том числе, российская. Теперь отличным способ проверить качество и актуальность (если это так можно назвать) трека является запуск его в социальных сетях, например, в Tik Tok. Действительно, если проанализировать рынок, то в основном на высоких позициях чартов стриминговых сервисов находятся треки, которые успешно «залетели» в Тик Токе, а только потом были загружены на музыкальных серверах. Это говорит о том, что Tik Tok – это отличный способ протестировать музыку на первой ступени ее создания и реализации в денежные средства.

