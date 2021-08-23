Утвержден порядок предоставления сведений о предполагаемом размере пенсии

23:14 23.08.2021

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило порядок информирования граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Согласно опубликованному приказу (подписан министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым), начиная с 2022 года один раз в три года застрахованные лица будут получать уведомления о пенсионных накоплениях.

Сведения будут формироваться автоматически и предоставляться не получающим пенсионные выплаты женщинам с 40 лет, мужчинам - после достижения 45 летнего возраста.