Утвержден порядок предоставления сведений о предполагаемом размере пенсии

Пенсионный фонд РФ

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило порядок информирования граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Согласно опубликованному приказу (подписан министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым), начиная с 2022 года один раз в три года застрахованные лица будут получать уведомления о пенсионных накоплениях.

Сведения будут формироваться автоматически и предоставляться не получающим пенсионные выплаты женщинам с 40 лет, мужчинам - после достижения 45 летнего возраста.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 24.08.2021, 08:16
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Красивое решение! Это чтобы когда я узнал "предполагаемый размер пенсии", то меня сразу схватил Кондратий от увиденного ея размера и ещё одним потенциальным пенсионером стало меньше. А гробы дорожают и дорожают...Спасибо партии родной и по башке бы им доской! :-)

  3. 24.08.2021, 07:47
    Гость: stalker

    Информировать они нас будут о предстоящей нищете. На кой черт нам это надо ? Кстати, насколько мне известно, из пенсионного стажа вычеркнуто время пребывания в армии (делайте выводы), нахождения на больничном, в декретных отпусках и проч.. Так что те, кто еще надеялся на "выслугу лет" должны озаботиться пересчетом срока своего пенсионного стажа. А тут еще и пенсионный возраст подняли. Вот и возникают сомнения. Доживем ли "до светлого будущего" ?

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