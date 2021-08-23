Утвержден порядок предоставления сведений о предполагаемом размере пенсии
Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило порядок информирования граждан о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.
Согласно опубликованному приказу (подписан министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым), начиная с 2022 года один раз в три года застрахованные лица будут получать уведомления о пенсионных накоплениях.
Сведения будут формироваться автоматически и предоставляться не получающим пенсионные выплаты женщинам с 40 лет, мужчинам - после достижения 45 летнего возраста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
- это расчет пенсий, размер пенсий, воровство пенсий.
Красивое решение! Это чтобы когда я узнал "предполагаемый размер пенсии", то меня сразу схватил Кондратий от увиденного ея размера и ещё одним потенциальным пенсионером стало меньше. А гробы дорожают и дорожают...Спасибо партии родной и по башке бы им доской! :-)
Информировать они нас будут о предстоящей нищете. На кой черт нам это надо ? Кстати, насколько мне известно, из пенсионного стажа вычеркнуто время пребывания в армии (делайте выводы), нахождения на больничном, в декретных отпусках и проч.. Так что те, кто еще надеялся на "выслугу лет" должны озаботиться пересчетом срока своего пенсионного стажа. А тут еще и пенсионный возраст подняли. Вот и возникают сомнения. Доживем ли "до светлого будущего" ?
И останется в балагане лишь огромный котяк. Очень скверно пахнущий.
разобрался в формуле расчета пенсии?