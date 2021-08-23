Политолог связал новые президентские выплаты с падением рейтинга
Андрей Чураков связал анонсированные Владимиром Путиным новые выплаты пенсионерам с попыткой поднять рейтинг власти. При этом он считает, что благодарность главе государства выскажут только те категории населения, которые и без того сохраняют преданность действующей элите.
«Депутаты заявили, что экономика практически восстановилась после кризиса, чтобы позволить себе такие выплаты. Знаете, подобные утверждения хороши для публицистики, но для экономики как науки - вряд ли. Тут нужны другие подходы. Притока инвестиций нет. Роста числа людей, занятых в производстве, не наблюдается. Уровень жизни падает уже много лет. В этом ключе говорить о подвижках в экономической жизни страны не приходится», - цитирует слова Чуракова «Росбалт».
Он также отметил, что правительство вполне может позволить себе подобные выплаты (оцениваются примерно в 500 млрд рублей), так как за счет дополнительных «нефтяных» и «газовых» поступлений в бюджет приток денежных средств составил около 15 трлн рублей сверх бюджетного планирования. В результате обещанные разовые по 10 000 рублей - «не особо существенная сумма», полагает эксперт.
«Раздав деньги, мы получим то, что получили уже в другой ситуации, когда школьникам выделили по 10 тыс. рублей. Сразу же выросли цены на канцелярские и другие товары детского спроса. Я и сам в пенсионном возрасте, так что инициатива президента затронет и меня. И знаете, что я заметил? Цены на гробы пошли в гору. Я боюсь, как бы народ не стал называть эти выплаты гробовым червонцем от Путина, - заявил Чураков. - Может, какая-то часть населения и скажет спасибо, но это та самая часть, которая благодарит власть и без дополнительных денежных средств. А те, кто сильно не доверяет действующей элите, прекрасно понимают, что новые выплаты - это попытка скорректировать катастрофически низкий рейтинг власти».
Комментарии читателей Оставить комментарий
но жадность фраера погубит
Огласите весь список, пжалста!
А, развалясь, как подгулявший купчишка в бане, изображать "анператора".
«Раздав деньги, мы получим то, что получили уже в другой ситуации, когда школьникам выделили по 10 тыс. рублей. Сразу же выросли цены на канцелярские и другие товары детского спроса.»
Что такое 10тр? - 133$ по курсу.
По сути, с текущими ценами на продукты неделя жизни семье из двух человек.
Сточит вспомнить, как пр-во помогало малоимущим в разгар вирусобесия- выделил по 13,5$
Тога как в США бомжам дали по 1600..2200$, а семьям по 8000$.
В Италии списали долги банкам, проводили волонтёрские адресные закупки и бесплатные доставки продуктов. Даже Китай, и тот НИ ОДНОГО гражданина НЕ оштрафовал за нарушение "самоизоляции", так же бесплатно возили по квартирам продукты.
В РФ же, Собянин похвастался- они собрали за 2,5 месяца самоизоляции с нищих пенсионеров штрафов на ПОЛ ТРИЛЛИОНА рублей! И тут же дал отмашку на эту сумму перекладывать плитку в Москве. Друзья оленевода неплохо заработали на них пенсионерах.
Да, рейтинг Гегемона уже давно ниже плинтуса, и причины известны.
Но единственное что им пришло в голову, швырять народу горсти костей.
В минувшие века цари и то швыряли в толпу золотые монеты, сейчас бумагу бережливо раскладывают.
Кончено власть придумает как взвинтить цены и тут же откачать из карманов эти самое 10тр. И могу не спорить, всё обставят так, что их смогут получить как в лотерейке- только те, кого сочтут достойными чиновники. Можно конечно вспомнить на прошлые обнуляшки розыгрыш квартир, никто не удивился тому, что их "выиграли" члены УИК.
Осталось только точно выяснить, где настоящий Путин.
И кто, вместо тех клоунов, которых нам показывают каждый день и каждый день разных, управляет страной?