Политолог связал новые президентские выплаты с падением рейтинга

19:42 23.08.2021

Андрей Чураков связал анонсированные Владимиром Путиным новые выплаты пенсионерам с попыткой поднять рейтинг власти. При этом он считает, что благодарность главе государства выскажут только те категории населения, которые и без того сохраняют преданность действующей элите.

«Депутаты заявили, что экономика практически восстановилась после кризиса, чтобы позволить себе такие выплаты. Знаете, подобные утверждения хороши для публицистики, но для экономики как науки - вряд ли. Тут нужны другие подходы. Притока инвестиций нет. Роста числа людей, занятых в производстве, не наблюдается. Уровень жизни падает уже много лет. В этом ключе говорить о подвижках в экономической жизни страны не приходится», - цитирует слова Чуракова «Росбалт».

Он также отметил, что правительство вполне может позволить себе подобные выплаты (оцениваются примерно в 500 млрд рублей), так как за счет дополнительных «нефтяных» и «газовых» поступлений в бюджет приток денежных средств составил около 15 трлн рублей сверх бюджетного планирования. В результате обещанные разовые по 10 000 рублей - «не особо существенная сумма», полагает эксперт.

«Раздав деньги, мы получим то, что получили уже в другой ситуации, когда школьникам выделили по 10 тыс. рублей. Сразу же выросли цены на канцелярские и другие товары детского спроса. Я и сам в пенсионном возрасте, так что инициатива президента затронет и меня. И знаете, что я заметил? Цены на гробы пошли в гору. Я боюсь, как бы народ не стал называть эти выплаты гробовым червонцем от Путина, - заявил Чураков. - Может, какая-то часть населения и скажет спасибо, но это та самая часть, которая благодарит власть и без дополнительных денежных средств. А те, кто сильно не доверяет действующей элите, прекрасно понимают, что новые выплаты - это попытка скорректировать катастрофически низкий рейтинг власти».