В Москве появился специальный знак для водителей самокатов

10:21 24.08.2021

В Москве появился новый дорожный знак, предназначенный для водителей самокатов. Об этом сообщает "Москва 24".

Данный знак размещается на пешеходных переходах и предупреждает владельцев самокатов спешиться при переходе проезжей части. По правилам дорожного движения, точно так же должны поступать и велосипедисты. Нарушителям может грозить штраф.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года несовершеннолетние на самокатах, в том числе и на электросамокатах попадали в ДТП 19 раз. 16 ДТП произошли в результате наезда на несовершеннолетних пешеходов, передвигавшихся на обычных самокатах.