В Москве появился специальный знак для водителей самокатов

В Москве появился новый дорожный знак, предназначенный для водителей самокатов. Об этом сообщает "Москва 24".

Данный знак размещается на пешеходных переходах и предупреждает владельцев самокатов спешиться при переходе проезжей части. По правилам дорожного движения, точно так же должны поступать и велосипедисты. Нарушителям может грозить штраф. 

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года несовершеннолетние на самокатах, в том числе и на электросамокатах попадали в ДТП 19 раз. 16 ДТП произошли в результате наезда на несовершеннолетних пешеходов, передвигавшихся на обычных самокатах.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.08.2021, 17:03
    Гость: алекс

    А между прочим специальный дорожный знак для Москвы ,в обход федерального КоАПП, это с-е-п-а-р-а-т-и-з-м! Теперь каждый -стан или -керия могут ввести знак <бабам без хиджаба низзяяя>!

  3. 24.08.2021, 13:18
    Гость: Лирик

    Самокат это по русски и для русских , а был бы на трех колесах - русская тройка ищи - свищи.Ну сбил одного другой сам упал с кем не быват. Пох.. ей тройка Русь!! Что бойкая необгонимая тройка несешься ? Нет ответа и не будет.

  5. 24.08.2021, 12:15
    Гость: Ять!!!

    Коррупцию победили! Подмяли под себя! Начали бороться с самокатами! Детским коляскам приготовиться!..

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Москва, основанная выдуманным монгольским ханом, «финно-угры» и «украденное» имя русских
Августовский «путч». Тридцать лет спустя
«Афганистан - новый Атилла цивилизации. Перед лицом Атиллы двадцать первого века Запад капитулировал»
Партия защиты богачей выдаёт себя с головой
Избранное
Топ-10 популярных сериалов, вышедших в 2021 году
Сергей Черняховский. Объединение: подмена модели. Унитарность вместо Империи
Плюсы и минусы профессии океанолог
Игорь Растеряев передумал петь о Владимире Путине
«Советская Армия была готова выполнить любой приказ по сохранению Советского Союза. Но такого приказа не поступило»
Гарри Ананасов и Ко «Ананасовый трибьют»
Оформление потолка: что нужно знать
Народная дипломатия: карабахские активисты сделали заявление
«Крым нужен России на случай похолодания»: преподаватели в шоке от уровня знаний абитуриентов
Конфликты между братьями и сестрами. Роль родителей
«Будет ли кто-то кого-то после этого защищать?»: 8 лет получил уфимец, который забил напавшего на детей педофила