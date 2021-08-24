В Москве появился специальный знак для водителей самокатов
В Москве появился новый дорожный знак, предназначенный для водителей самокатов. Об этом сообщает "Москва 24".
Данный знак размещается на пешеходных переходах и предупреждает владельцев самокатов спешиться при переходе проезжей части. По правилам дорожного движения, точно так же должны поступать и велосипедисты. Нарушителям может грозить штраф.
Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2021 года несовершеннолетние на самокатах, в том числе и на электросамокатах попадали в ДТП 19 раз. 16 ДТП произошли в результате наезда на несовершеннолетних пешеходов, передвигавшихся на обычных самокатах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А между прочим специальный дорожный знак для Москвы ,в обход федерального КоАПП, это с-е-п-а-р-а-т-и-з-м! Теперь каждый -стан или -керия могут ввести знак <бабам без хиджаба низзяяя>!
Интересно, а этот знак предусмотрен Правилами дорожного движения?
Самокат это по русски и для русских , а был бы на трех колесах - русская тройка ищи - свищи.Ну сбил одного другой сам упал с кем не быват. Пох.. ей тройка Русь!! Что бойкая необгонимая тройка несешься ? Нет ответа и не будет.
Как-то плевать не этот знак.
Какой, нафиг, штраф, попробуй догони.
Коррупцию победили! Подмяли под себя! Начали бороться с самокатами! Детским коляскам приготовиться!..