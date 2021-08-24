СКР возбудил уголовное дело по факту водной блокады Крыма

21:23 24.08.2021

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко.

Дело заведено Главным следственным управлением СКР по ст. 358 УК РФ, сказала Петренко.

По данным следствия, после вхождения Крыма в состав РФ "неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду, решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала".

В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась, отсутствие должного водоснабжения региона вызывает истощение сельскохозяйственных земель, влечет изменение экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира, полагают следователи.

"За последние шесть лет соленость Сиваша выросла в три раза. Популяции практически всех рассматриваемых видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов, сократились, часть из них можно считать исчезнувшими. Водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение", - сказала Петренко.

Она добавила, что перекрытие Северо-Крымского канала оказало влияние на качество воды, используемой для питья и хозяйственных нужд, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей.

До присоединения Крыма к России около 85% потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла.