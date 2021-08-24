Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года.

Указы "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию" и "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию" опубликованы на сайте Кремля.

Первый указ касается получателей пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".

Получить единовременную выплату эти категории пенсионеров смогут в сентябре в органах, которые занимаются их пенсионным обеспечением.

Во втором указе речь идет обо всех остальных пенсионерах.

Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России. Полагающуюся им сумму они должны получить в сентябре через территориальные органы ПФР.

В обоих случаях гражданам не придется подавать заявление на получение этой выплаты, деньги они получат по документам в выплатном или пенсионном деле. Получатели сразу двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом России, получат выплату в территориальном органе ПФР, следует из указов.

Если пенсионер не получил эти деньги в сентябре 2021 года, выплата может быть произведена позднее, говорится в указах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.08.2021, 16:50
    Гость: DJ

    Некоторые пенсионеры не разучились считать и сопоставлять: сколько у них украдено, и сколько предлагается в виде подачки.

  2. 24.08.2021, 16:47
    Гость: гыгыкалке

    10 тыс не деньги для пенсионеров,у кого пенсия большая плюс зарплата большая.

  3. 24.08.2021, 16:42
    Гость: Если

    выплаты после выборов, то это разводка, как с пенсионным возрастом и обнулением.

  4. 24.08.2021, 16:23
    Гость: Евгений В

    Так это только пенсионерам, которые охраняли власть, а остальным - трудовым пенсионерам только пообещал после рассмотрения думой нового созыва.

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