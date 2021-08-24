Путин подписал указ о выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей

12:43 24.08.2021

Президент Владимир Путин подписал указы о единовременной выплате пенсионерам по 10 тысяч рублей в сентябре 2021 года.

Указы "О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающих пенсию" и "О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию" опубликованы на сайте Кремля.

Первый указ касается получателей пенсий, которые назначены в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-I "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей".

Получить единовременную выплату эти категории пенсионеров смогут в сентябре в органах, которые занимаются их пенсионным обеспечением.

Во втором указе речь идет обо всех остальных пенсионерах.

Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России. Полагающуюся им сумму они должны получить в сентябре через территориальные органы ПФР.

В обоих случаях гражданам не придется подавать заявление на получение этой выплаты, деньги они получат по документам в выплатном или пенсионном деле. Получатели сразу двух пенсий, одна из которых выплачивается Пенсионным фондом России, получат выплату в территориальном органе ПФР, следует из указов.

Если пенсионер не получил эти деньги в сентябре 2021 года, выплата может быть произведена позднее, говорится в указах.