Сибиль Антон о земельных работах при строительстве дома

15:59 25.08.2021

Антон Валерьевич Сибиль советует со всей серьезностью относиться к такому этапу строительства дома, как земельные работы. В этой статье он расскажет о том, на что следует обратить внимание.

Антон Валерьевич Сибиль за свою карьеру успел реализовать более тысячи успешных строительных проектов загородных домов и коттеджей. С его экспертным мнением считаются не только новички в области строительства, но и компании, которые также давно работают на рынке.

Строительство дома - всегда сложный и требующий ответственного подхода процесс. Каждый этап важен по-своему, начиная с момента проектирования и заканчивая отделочными работами. Специалист по проектированию и строительству домов, Сибиль Антон Валерьевич, сегодня расскажет о таком этапе строительства, как земельные работы. Правильное выполнение этих работ - залог надежности эксплуатационных свойств вашего будущего дома и гарантия эстетического качества.

Антон Сибиль о важных этапах земельных работ

Земельные работы необходимо начинать с подготовки строительной площадки. Но, основываясь на практике, участки для строительства бывают загромождены старыми зданиями, ненужными деревьями, кустарниками и прочими объектами, которые будут препятствовать подготовке. Исходя из этого, Антон Сибиль выделяет основные этапы проведения земельных работ.

Очистка участка.

Этот этап можно разделить на две части. Во-первых, необходимо произвести полную очистку территории. Если это деревья и кустарники - применяется садовый инструмент. Для демонтажа старых построек и последующего вывоза мусора необходимо привлекать к помощи специальную технику. Во-вторых, необходимо подготовить землю. После очистки территории, разравнивание поверхности - необходимый шаг. Для этого обычно используются автогрейдеры, экскаваторы и другая техника, которую можно, в том числе, взять в аренду.

Анализ грунта.

Следующий этап, после очистки участка - анализ грунтов. Такой анализ можно заказать у компаний, которые специализируются на таких услугах. Благодаря знаниям, полученным благодаря анализу, можно будет грамотно выбрать технику, которая будет выполнять дальнейшие земельные работы.

Чаще всего приходится работать с двумя видами почв, которые распространены у нас в стране:

1. Песчаники. Они являются наиболее податливыми для создания котлована. Поэтому можно будет обойтись даже небольшим экскаватором, который произведет все работы, и сэкономит ваш бюджет.

2. Каменистая или скалистая земля. Такие виды грунта относятся к категории сложных. В этом случае не обойтись без тяжелой специализированной техники. Избавиться от глыб поможет буровая установка, выемку грунта поможет осуществить экскаватор-погрузчик, а вывоз грунта будет осуществляться с помощью самосвала. Поэтому работы с таким видом почв значительно дороже и энергозатратнее.

Разметка границ будущего котлована

Для этого этапа у вас на руках должна быть проектная документация. Так как именно в соответствии с ней необходимо производить разметку границ будущего котлована. Эти границы будут ориентиром в работе строительной техники. Как мы уже говорили, выбор техники, которая будет готовить котлован, зависит от типа грунта вашего участка.

Рытье траншей

Этап, который идет бок о бок с рытьем котлована. Траншеи необходимо подготовить перед строительством, так как по ним будут проложены все подземные коммуникации. Для таких работ, уточняет Антон Сибиль, обычно используются экскаваторы траншейного типа. Они предназначены именно для такого вида работ, вследствие чего значительно экономят ваше время.

Когда кабели и трубопровод будут уложены в подготовленные траншеи, они засыпаются и грунтом. После этого можно переходить к заливке фундамента и другим строительным работам.

Антон Сибиль обращает внимание на то, что котлован должен быть с идеально ровным дном и краями. Это не только повлияет на будущий внешний вид вашего дома, но и гарантирует надежность постройки.

Антон Сибиль о нюансах проведения земельных работ

Как ни странно, здесь за помощью придется обращаться к вашим соседям. Это позволит избежать ошибок и лишних затрат при проведении земельных работ. Антон Сибиль обозначил основные моменты, которые необходимо уточнять у соседей:

Канализация. Необходимо узнать какая она и где располагается. Зачастую трубы располагаются под фундаментом, а знание этого момента поможет грамотно построить дом. Фундамент. Экспертиза грунтов, конечно, поможет вам в проведении земельных работ. Но только соседи смогут подсказать дополнительные нюансы, основываясь на своем опыте. Грунтовые воды. Ваши соседи смогут рассказать об уровне грунтовых вод в зависимости от сезона. Благодаря таким знаниям вы сможете определить целесообразный уровень защиты фундамента от влаги. Водопровод или скважина? Соседи наверняка будут знать, есть ли в вашем поселке централизованный водопровод, в который можно будет врезаться, или придется бурить скважину на участке. В случае необходимости бурения скважины, можно будет узнать, на какой глубине располагается толща воды и грамотно сформировать бюджет, предназначенный для этих работ.

Все это поможет не только подготовить ваш участок к строительству дома, который будет надежным и долговечным. Но и помогут подобрать оптимальный вариант расположения систем коммуникаций, таких как канализация и системы водоснабжения.