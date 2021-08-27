Пенсионер умер после появления «красной метки» от коммунальщиков

Полиция Магнитогорска проведет проверку после смерти пенсионера из поселка Звездный, которому управляющая компания поставила «красную метку» - железобетонный блок красного цвета с надписью: «Мои доходы не позволяют платить за камуналку» (орфография сохранена - ред.).

«24.08.2021 года перед домом пенсионера, который отказался оплачивать навязанные обслуживающей организацией пос. Звездный мнимые услуги, установили "агитационный блок" - железобетонное изделие, окрашенные красным цветом... Данное утверждение - наглая ложь, так как у всех жителей поселка есть прямые договоры с ресурспоставляющими организациями... После получения такой "красной метки", пенсионер очень разволновался, переживал и не понимал на каком основании с него требуют деньги. Чтобы как-то успокоить отца, его дочь вчера же погасила задолженность, которую "рисовала" обслуживающая организация. Тем не менее от моральных переживаний "позора под старость лет, перед всеми соседями" пенсионер скончался»,  - написала жительница поселка Татьяна в местном паблике «Черное&Белое Магнитогорск»

В обслуживающей компании ООО «Домоуправ-М» заявили, что размещение блоков осуществляется без привязки к дому должника. Целью таких акций называют «информирование жителей поселка об имеющейся задолженности перед УК и о необходимости оплачивать данные услуги, предоставляемые на основании договоров, заключенных с собственниками домовладений/земельных участков», пишет Фонтанка.Ру.

Стоит отметить, что такие блоки ставятся возле частных домов, поэтому называть имя должника нет необходимости - сразу понятно, о ком идет речь.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.08.2021, 00:41
    Гость: ABCD

    Закону? А кого в РФ закон интересует? После эпического подтирания конституцией Гегемоном своего трона.

  2. 28.08.2021, 00:40
    Гость: ABCD

    Ага, как раз этих 10тр хватить на погашение ипотеки... ах ха ха...
    А зачем им накладывать недвижимость? откуда вообще взялись "задолженности"? Ворьё нарисовали с потолка?

  3. 27.08.2021, 23:36
    Гость: -вы хоть текст читали?

    Читали но не поняли?
    Обсуждаются не гаражи , не доходы, а установки дурацких сооружений.
    Что по закону запрещено.
    По Закону даже список неплательшиков в подъезде нельзя вывешивать.

  4. 27.08.2021, 23:14
    Гость: Не надо откладывать на завтра то, что может спасти человека

    А чего дочь раньше ждала? Надо было кредит в банке взять под недвижимость. Дали бы с удовольствием. Тем более, живет не один, выплаты от государства получает. И 10000 к выборам тоже получил бы.

Все комментарии (10)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Путин предложил разово выплатить всем пенсионерам России по 10 тыс. руб.
Путин, Меркель и Зеленский
Стойкий, «наивная» и наглый клоун-попрошайка: как Меркель посетила Москву и Киев
«Москва и москали», или «Скульптурные экскременты» власти
Пенсионеры
Пенсионному фонду предложили отказаться от борьбы с бедностью
Избранное
Сирия и Израиль, противостояние продолжается
Рецензия на фильм «Человек Божий»: Счастье — это сердце, ставшее престолом Господа
«Сколько бы ЮНЕСКО ни пропагандировало «мультикультурализм», он оказался несостоятелен и практически, и теоретически»
Подышать воздухом в парке? Теперь придется заплатить
Зубная паста из натуральных компонентов — готовим самостоятельно!
Тяжелые уроки Карабаха для России
Механическая, автоматическая коробка передач. Преимущества и недостатки каждого варианта
«Дербанили страну по беспределу»: за что Чубайс обиделся на Ходорковского
Subaru Forester e-Boxer: красота в симметрии
Медийные образы Лукашенко и Тихановской
Старая иномарка или новый ВАЗ?