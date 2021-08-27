Пенсионер умер после появления «красной метки» от коммунальщиков

19:50 27.08.2021

Полиция Магнитогорска проведет проверку после смерти пенсионера из поселка Звездный, которому управляющая компания поставила «красную метку» - железобетонный блок красного цвета с надписью: «Мои доходы не позволяют платить за камуналку» (орфография сохранена - ред.).

«24.08.2021 года перед домом пенсионера, который отказался оплачивать навязанные обслуживающей организацией пос. Звездный мнимые услуги, установили "агитационный блок" - железобетонное изделие, окрашенные красным цветом... Данное утверждение - наглая ложь, так как у всех жителей поселка есть прямые договоры с ресурспоставляющими организациями... После получения такой "красной метки", пенсионер очень разволновался, переживал и не понимал на каком основании с него требуют деньги. Чтобы как-то успокоить отца, его дочь вчера же погасила задолженность, которую "рисовала" обслуживающая организация. Тем не менее от моральных переживаний "позора под старость лет, перед всеми соседями" пенсионер скончался», - написала жительница поселка Татьяна в местном паблике «Черное&Белое Магнитогорск».

В обслуживающей компании ООО «Домоуправ-М» заявили, что размещение блоков осуществляется без привязки к дому должника. Целью таких акций называют «информирование жителей поселка об имеющейся задолженности перед УК и о необходимости оплачивать данные услуги, предоставляемые на основании договоров, заключенных с собственниками домовладений/земельных участков», пишет Фонтанка.Ру.

Стоит отметить, что такие блоки ставятся возле частных домов, поэтому называть имя должника нет необходимости - сразу понятно, о ком идет речь.