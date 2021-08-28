Мигранты устроили массовую драку в центре Москвы

12:25 28.08.2021

Почти 50 человек были доставлены в отделение полиции после массовой драки в центре Москвы. Среди дерущихся, по предварительным данным, были граждане стран Средней Азии.

"27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлен очевидец, сообщивший, что между группой граждан произошел конфликт переросший в драку, участники которой до приезда наряда полиции скрылись. Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек", - рассказали ТАСС в пресс-службе главка столичного управления МВД РФ.

На 15 человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По этой статье им грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток. С остальными задержанными провели профилактическую беседу.