Мигранты устроили массовую драку в центре Москвы

© KM.RU, Илья Шабардин

Почти 50 человек были доставлены в отделение полиции после массовой драки в центре Москвы. Среди дерущихся, по предварительным данным, были граждане стран Средней Азии.

"27 августа в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка на Бауманской улице. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлен очевидец, сообщивший, что между группой граждан произошел конфликт переросший в драку, участники которой до приезда наряда полиции скрылись. Для проверки на причастность к данному происшествию, а также с целью выявления свидетелей и очевидцев полицейскими доставлены в территориальный отдел полиции 49 человек", - рассказали ТАСС в пресс-службе главка столичного управления МВД РФ.

На 15 человек составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). По этой статье им грозит штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток. С остальными задержанными провели профилактическую беседу.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.08.2021, 19:06
    Гость: Путник

    Жти мамаевы побоища будут продолжаться пока их не начнут депортировать. С русскими также поступили бы?

  3. 28.08.2021, 18:48
    Гость: Очевидно

    Что нужен специальный центр воспитания для мигрантов и только после него можно работать

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