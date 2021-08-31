Аксенов сообщил о «мусорном коллапсе» в городах Крыма

В Крыму сложилась "катастрофичская ситуация" с уборкой улиц и вывозом мусора, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, ситуация с уборкой - "катастрофическая для большинства городов" Крыма. "Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов".

В связи с этим, Аксенов освободил от должности директора унитарного предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, Дениса Попко. На его место назначен Александр Шимко. 

"Рассчитываем, что вы наведете порядок в работе предприятия и скоординируете работу непосредственно с органами исполнительной власти в части уборки вокруг площадок сбора ТКО, рационального размещения мусорных баков, покраски контейнеров и так далее. Необходимо обратить внимание на то, что зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть", - сказал Аксенов.

Аксенов лично выезжал в Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию, чтобы оценить ситуацию с санитарным состоянием территорий. Выяснилось, что часть контейнерных площадок переполнена, часть - располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.08.2021, 17:11
    Гость: Да

    Да, об этом и пишу, что всего на 30 процентов максимум. Это данные экологов.

    Остальное - 70 процентов -прессуется и перевозится с глаз долой. Там и остаётся.

  3. 31.08.2021, 16:58
    Гость: Время Ч.

    Был в Крыму в Алуште, Судаке и в этом году в Коктебеле,нигде так и не учуял запаха не говоря уж про визуальный осмотр.

  4. 31.08.2021, 16:56
    Гость: Время Ч.

    А кто же тогда кораблями свозит мусор в Южную Америку и прочие страны третьего мира? А-а, наверно Путин.

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