Аксенов сообщил о «мусорном коллапсе» в городах Крыма

08:05 31.08.2021

В Крыму сложилась "катастрофичская ситуация" с уборкой улиц и вывозом мусора, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.

По его словам, ситуация с уборкой - "катастрофическая для большинства городов" Крыма. "Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов".

В связи с этим, Аксенов освободил от должности директора унитарного предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, Дениса Попко. На его место назначен Александр Шимко.

"Рассчитываем, что вы наведете порядок в работе предприятия и скоординируете работу непосредственно с органами исполнительной власти в части уборки вокруг площадок сбора ТКО, рационального размещения мусорных баков, покраски контейнеров и так далее. Необходимо обратить внимание на то, что зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть", - сказал Аксенов.

Аксенов лично выезжал в Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию, чтобы оценить ситуацию с санитарным состоянием территорий. Выяснилось, что часть контейнерных площадок переполнена, часть - располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток.