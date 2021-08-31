Аксенов сообщил о «мусорном коллапсе» в городах Крыма
В Крыму сложилась "катастрофичская ситуация" с уборкой улиц и вывозом мусора, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу республики Сергея Аксенова.
По его словам, ситуация с уборкой - "катастрофическая для большинства городов" Крыма. "Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов".
В связи с этим, Аксенов освободил от должности директора унитарного предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается вывозом твердых коммунальных отходов, Дениса Попко. На его место назначен Александр Шимко.
"Рассчитываем, что вы наведете порядок в работе предприятия и скоординируете работу непосредственно с органами исполнительной власти в части уборки вокруг площадок сбора ТКО, рационального размещения мусорных баков, покраски контейнеров и так далее. Необходимо обратить внимание на то, что зачастую в городах баки занимают иногда и проезжую часть", - сказал Аксенов.
Аксенов лично выезжал в Бахчисарай, Белогорск и Евпаторию, чтобы оценить ситуацию с санитарным состоянием территорий. Выяснилось, что часть контейнерных площадок переполнена, часть - располагается в неудобных местах, на улицах много строительного мусора и навалы сухих веток.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, об этом и пишу, что всего на 30 процентов максимум. Это данные экологов.
Остальное - 70 процентов -прессуется и перевозится с глаз долой. Там и остаётся.
Заводов на весь мусор не хватит и мусор то что, в воздух перерабатывают?
Был в Крыму в Алуште, Судаке и в этом году в Коктебеле,нигде так и не учуял запаха не говоря уж про визуальный осмотр.
А кто же тогда кораблями свозит мусор в Южную Америку и прочие страны третьего мира? А-а, наверно Путин.
в нормальных цивилизованных странах мусор перерабатывают