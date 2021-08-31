Стало известно, почему «Первый канал» отказался от прямого эфира дебатов
«Первый канал» отказался от проведения дебатов кандидатов в депутаты Госдумы в прямом эфире из-за опасений, что кто-то из них может обрушиться с критикой на Владимира Путина или начать его оскорблять.
Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источник в одной из партий, уже принимавшей участие в дебатах на «Первом».
«На "Первом канале" нам объяснили, что у них должно быть время вырезать резкую критику Путина, чего нельзя сделать в режиме онлайн. Но это объяснение неформальное. Официально - дебаты проводятся в записи, чтобы было удобно запустить их рано утром по московскому времени, а на Дальнем Востоке была не ночь», - рассказал источник.
Напомним, что «Первый канал» начал показ агитационных роликов партий с 23 августа, трансляций дебатов - с 24-го. Выборы депутатов Госдумы VIII созыва состоятся в России 17–19 сентября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Иванычь, ты ли это??!!
И от дебатов на ТВ нужно отказаться и от "выборов". Пусть ТВ крутит свои бесконечные рекламные ролики и бесконечный негатив о пожарах, потопах, авариях, катастрофах талибах и копателей Черного моря ...подражая во всем США. А на полученные за мошенническую рекламу безумные деньги пусть ведущие строят себе виллы в противной гейропе, а народ все оплатит покупая различное дерьмо посредством "холвы" и шишбеков.
Ну, ты рубанул! Прямо, дал под штангу!
Резкую критику обнуленного - допустить нельзя, а цензуру - можно
Правильно! Нельзя допустить чтобы какие-то охламоны оскорбляли нашего главаря демократического геноцида оставшихся отбросов населения. Место у корыта власти не резиновое и все места уже зарезервированы за установленным кругом подобранных годами лиц с низкой социальной ответственностью.