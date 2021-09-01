Директор школы пожурила ученика, который поправил Путина в вопросе истории

17:20 1.09.2021

Директор школы № 35 в Воркуте назвала наглостью поведение своего ученика, которой сегодня поправил президента Владимира Путина, перепутавшего названия войн во время открытого урока.

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость», — сказала директор Юлия Рябцева в разговоре с изданием «Подъем».

Директор добавила, что Никанор Толстых — «мальчик, конечно, звездный, хороший». «Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами», — считает директор.

Сегодня президент России Владимир Путин во время открытого урока истории в детском центре «Океан» перепутал Семилетнюю войну с Северной, напоминает Znak.com. «Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал?» — сказал на открытом уроке Путин. Сразу же после завершения выступления главы государства слово взял Никанор Толстых: «Не сочтите за мою как бы… в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, что Северная война длилась с 1700 года по 1721».

В ответ президент поблагодарил школьника «за поправочку» и продолжил лекцию.