Директор школы пожурила ученика, который поправил Путина в вопросе истории

Директор школы № 35 в Воркуте назвала наглостью поведение своего ученика, которой сегодня поправил президента Владимира Путина, перепутавшего названия войн во время открытого урока.

«Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом. А в молодости… Ну, наверное, какая-то определенная наглость», — сказала директор Юлия Рябцева в разговоре с изданием «Подъем».

Директор добавила, что Никанор Толстых — «мальчик, конечно, звездный, хороший». «Он занимает активную гражданскую позицию. Но скромность должна быть, чтобы не поправлять в том числе Владимира Владимировича, но это мы начинаем понимать с годами», — считает директор.

Сегодня президент России Владимир Путин во время открытого урока истории в детском центре «Океан» перепутал Семилетнюю войну с Северной, напоминает Znak.com. «Чего Петр I учинил Семилетнюю войну? Чего он со шведами-то воевал?» — сказал на открытом уроке Путин. Сразу же после завершения выступления главы государства слово взял Никанор Толстых: «Не сочтите за мою как бы… в общем, это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война. Раз урок истории, я хочу ребятам быстро рассказать, что Северная война длилась с 1700 года по 1721».

В ответ президент поблагодарил школьника «за поправочку» и продолжил лекцию.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 01.09.2021, 23:28
    Гость: Вот

    А могла бы сказать - вот каких умных детей учим, приходите к нам учиться. Умнее бы выглядела. Но это с возрастом приходит...

  3. 01.09.2021, 22:46
    Гость: Люде

    Трудно промолчать когда несут бред.Пусть ВВП сказанул не так - у него хватает проблем и без истории,а вот Вы городите чушь и видимо не умеете даже интернетом пользоваться,чтобы прочесть о продолжительности Северной Войны. А длилась она более 20 лет.

  4. 01.09.2021, 22:23
    Гость: В 1975 году

    он закончил юрфак ЛГУ, в котором на первом и втором курсах проходили в то время аж 5(ПЯТЬ) различных историй и читали лекции очень известные по тем временам преподаватели и профессора. Знаю это из личной истории тех же лет. Спутать Северную войну и Семилетней для меня просто нонсенс, хотя я постарше его.
    А в КГБ он поступил в 1975 году после окончания ЛГУ и после того как КГБ в 1974 году прошерстила весь юрфак в связи с расследованием уголовного дела, которое в документальном кино получило название "Дело автоматчиков" с его главным фигурантом по фамилии Зеленский, расстрелянным позднее по суду, тоже бывшим в то время студентом на курс младше.
    Руководителем диплома у него была доцент Галенская, хорошая знакомая того самого А. Яковлева, который курировал и вёл Горби по пути "перестройки", затеянной совсем не в СССР.
    Туи не в прогулах дело, а в старческой деменции.

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