Оплата проезда «по лицу» заработает на всех станциях метро с 15 октября

09:35 2.09.2021

Оплата проезда в столичном метрополитене при помощи системы Face Pay будет доступна на всех станциях подземки с 15 октября. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Собянин напомнил, что на сегодняшний день система оплаты с помощью распознавания лиц через камеры на турникетах работает на трех станциях метрополитена. С 15 сентября количество таких станций будет удвоено, а с 15 октября система охватит все станции метро.

"Мы думали, что никто не будет записываться, у кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет. Однако за несколько недель уже записались 15 тысяч человек", - рассказал Собянин.

Система работает следующим образом. Пассажир фотографирует свое лицо через специальное приложение на смартфоне и посылает его в информационную транспортную систему. После регистрации при проходе в метрополитене, видеокамера фиксирует лицо человека, распознает его, после чего списывает со счета пассажира на банковской карте или с карты "Тройка" стоимость проезда.