Оплата проезда «по лицу» заработает на всех станциях метро с 15 октября

Оплата проезда в столичном метрополитене при помощи системы Face Pay будет доступна на всех станциях подземки с 15 октября. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Собянин напомнил, что на сегодняшний день система оплаты с помощью распознавания лиц через камеры на турникетах работает на трех станциях метрополитена. С 15 сентября количество таких станций будет удвоено, а с 15 октября система охватит все станции метро. 

"Мы думали, что никто не будет записываться, у кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет. Однако за несколько недель уже записались 15 тысяч человек", - рассказал Собянин. 

Система работает следующим образом. Пассажир фотографирует свое лицо через специальное приложение на смартфоне и посылает его в информационную транспортную систему. После регистрации при проходе в метрополитене, видеокамера фиксирует лицо человека, распознает его, после чего списывает со счета пассажира на банковской карте или с карты "Тройка" стоимость проезда.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 02.09.2021, 14:10
    Гость: Alexander der Große

    Помню как народ возмущался после введения ИНН. Говорили и про число зверя и про знак сатаны. Чего только не выдумывали. А теперь все молчат, а ведь сейчас и происходит как в том мультфильме:"Мама, а он меня посчитал". Уверен, все наши фотографии уже хранятся в неких архивах. А новая придумка сделана, только для того, чтобы их(фотографии) легализовать. В общем, хочешь ты или нет, но электронный концлагерь уже ставит колючку и вышки с пулемётами.

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