Оплата проезда «по лицу» заработает на всех станциях метро с 15 октября
Оплата проезда в столичном метрополитене при помощи системы Face Pay будет доступна на всех станциях подземки с 15 октября. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.
Собянин напомнил, что на сегодняшний день система оплаты с помощью распознавания лиц через камеры на турникетах работает на трех станциях метрополитена. С 15 сентября количество таких станций будет удвоено, а с 15 октября система охватит все станции метро.
"Мы думали, что никто не будет записываться, у кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет. Однако за несколько недель уже записались 15 тысяч человек", - рассказал Собянин.
Система работает следующим образом. Пассажир фотографирует свое лицо через специальное приложение на смартфоне и посылает его в информационную транспортную систему. После регистрации при проходе в метрополитене, видеокамера фиксирует лицо человека, распознает его, после чего списывает со счета пассажира на банковской карте или с карты "Тройка" стоимость проезда.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У быдла такие лица, что я бы двойную плату брала.
Царь прикажет, дураки найдутся ( Сказ про Федота Стрельца)
С бодуна некоторых вообще не узнать. )))
Помню как народ возмущался после введения ИНН. Говорили и про число зверя и про знак сатаны. Чего только не выдумывали. А теперь все молчат, а ведь сейчас и происходит как в том мультфильме:"Мама, а он меня посчитал". Уверен, все наши фотографии уже хранятся в неких архивах. А новая придумка сделана, только для того, чтобы их(фотографии) легализовать. В общем, хочешь ты или нет, но электронный концлагерь уже ставит колючку и вышки с пулемётами.
будут востребованы в первую очередь