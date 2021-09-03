Роскачество назвало самые некачественные товары в России
Мед, пельмени и школьная форма лидируют в списке товаров, производители которых чаще всего нарушают правила их производства. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов газете "Известия".
По его словам, несмотря на то, что Россия является одним из пяти крупнейших производителей меда, он оказывается часто некачественным. В частности в нем часто фиксируется высокий уровень антибиотиков, из-за неправильного подхода к лечению пчел.
По словам Протасова, Минсельхоз и Россельхознадзор работают над тем, чтобы "привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы".
Что касается пельменей, то глава Роскачества отметил, что это сложный продукт. Пельмени - смесовый продукт и требует особых режимов хранения и не самый простой для производства. А потому тут доля нарушения особенно высока.
Отдельно Протасов отметил производство школьной формы, многие производители которой игнорируют правила ее производства. Так, часто ткань, из которой сделана форма, не соответствует маркировке, не дышит и не пропускает влагу, поскольку при производстве использовали синтетическое сырье вместо натурального.
Ранее эксперты Роскачества заявляли, что каждая вторая рубашка для школьника в России не рекомендована к носке. «Практически каждое второе изделие из исследованных «не дышит», ткань не впитывает влагу и не отводит ее от тела», — говорилось в исследовании.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А водка за...!Во все времена. Но самогон из папиного конденсационера лучший в мире. Ставлю мультик на спор если после проб ответить смОгеш.
А в Европе пчёлы ничем не болеют? Поля европейские фермеры ничем не обрабатывают против бурой, желтой, стеблевой ржавчин, септориоза, пиренофороза и мучнистой росы, а также против фузариоза колоса и черни колоса пшеницы? В Европе нет сельхозавиации и ветров? Мне человек из Воронежа (100500 лет с ним знакомы) привёз в августе свой мёд: гречишный, акация и в сотах взял. Цена в среднем 8-10 евро за кило. У вас дешевле? И для информации: полностью организмом человека, без зависания в желудке, усваивается 1 (одна) чайная ложка мёда.
По словам Протасова, Минсельхоз и Россельхознадзор работают над тем, чтобы "привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы".
То есть, чиновники свято уверены в том, что они умнее пасечника который всю жизнь с пчёлами?
Навыки они собрались прививать. А кто им мозги прививать будет? Они вообще не понимают что в стране творится. Озаботились чужими пчелами. Сказали бы проще, хотят обязать все зарегистрировать улики и налоги на них выкатить. Удивлён, как до сих пор не додумались открыто это сделать.
Я с пальмы вижу всё,
ты так и знай!
ОБХСС, вернись!