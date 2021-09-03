Роскачество назвало самые некачественные товары в России

09:40 3.09.2021

Мед, пельмени и школьная форма лидируют в списке товаров, производители которых чаще всего нарушают правила их производства. Об этом рассказал глава Роскачества Максим Протасов газете "Известия".

По его словам, несмотря на то, что Россия является одним из пяти крупнейших производителей меда, он оказывается часто некачественным. В частности в нем часто фиксируется высокий уровень антибиотиков, из-за неправильного подхода к лечению пчел.

По словам Протасова, Минсельхоз и Россельхознадзор работают над тем, чтобы "привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы".

Что касается пельменей, то глава Роскачества отметил, что это сложный продукт. Пельмени - смесовый продукт и требует особых режимов хранения и не самый простой для производства. А потому тут доля нарушения особенно высока.

Отдельно Протасов отметил производство школьной формы, многие производители которой игнорируют правила ее производства. Так, часто ткань, из которой сделана форма, не соответствует маркировке, не дышит и не пропускает влагу, поскольку при производстве использовали синтетическое сырье вместо натурального.

Ранее эксперты Роскачества заявляли, что каждая вторая рубашка для школьника в России не рекомендована к носке. «Практически каждое второе изделие из исследованных «не дышит», ткань не впитывает влагу и не отводит ее от тела», — говорилось в исследовании.