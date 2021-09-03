«Яндекс» запустит беспилотные такси до конца 2021 года

10:25 3.09.2021

Компания «Яндекс» планирует запустить беспилотные такси для перевозки пассажиров до конца текущего года, пишет РБК со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства, дополняющего закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

Как отмечает издание, «Яндекс Go» стал единственным участником эксперимента по внедрению такой технологии. Остальные агрегаторы сочли идею перспективным вопросом отдаленного будущего.

В планах компании до конца 2021 года вывести 8 коммерческих беспилотных такси на дороги Иннополиса (Татарстан). В Москве десять таких машин появятся в этом или следующем году.

Всего же компания планирует нарастить парк беспилотников до одной тысячи автомобилей. Это составит менее 1% от общего числа участников дорожного движения в каждом регионе России. Таким образом, эксплуатация технологии «не окажет ощутимый социальный или экономический эффект, однако позволит полноценно испытать технологию, сделать вывод о перспективе ее масштабного внедрения».

Использование беспилотников в коммерческих целях должно позволить оценить востребованность сервиса в будущем.

Сейчас тестирование беспилотных автомобилей возможно в отдельных регионах. Согласно постановлению правительства № 1415, за рулем беспилотника должен быть инженер, который сможет взять на себя управление в случае нештатной ситуации, а использовать подобный транспорт при оказании коммерческих услуг запрещено.