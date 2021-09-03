«Яндекс» запустит беспилотные такси до конца 2021 года

Компания «Яндекс» планирует запустить беспилотные такси для перевозки пассажиров до конца текущего года, пишет РБК со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства, дополняющего закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

Как отмечает издание, «Яндекс Go» стал единственным участником эксперимента по внедрению такой технологии. Остальные агрегаторы сочли идею перспективным вопросом отдаленного будущего.

В планах компании до конца 2021 года вывести 8 коммерческих беспилотных такси на дороги Иннополиса (Татарстан). В Москве десять таких машин появятся в этом или следующем году.

Всего же компания планирует нарастить парк беспилотников до одной тысячи автомобилей. Это составит менее 1% от общего числа участников дорожного движения в каждом регионе России. Таким образом, эксплуатация технологии «не окажет ощутимый социальный или экономический эффект, однако позволит полноценно испытать технологию, сделать вывод о перспективе ее масштабного внедрения».

Использование беспилотников в коммерческих целях должно позволить оценить востребованность сервиса в будущем.

Сейчас тестирование беспилотных автомобилей возможно в отдельных регионах. Согласно постановлению правительства № 1415, за рулем беспилотника должен быть инженер, который сможет взять на себя управление в случае нештатной ситуации, а использовать подобный транспорт при оказании коммерческих услуг запрещено.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 03.09.2021, 14:24
    Гость: личный опыт

    все, приплыли... Пешеходов с улиц вытеснят окончательно. Останется только передвигаться перебежками через проходные дворы, отпрыгивая в стороны от самокатчиков.

  5. 03.09.2021, 13:53
    Гость: Что будет

    делать беспилотник, если перед ним глубокая яма, а объезд только по встречке?

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