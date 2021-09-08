Минтранс предложил ввести лимит скорости для электросамокатов
Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в час. Как пишет "КоммерсантЪ" это требование содержится в финальной редакции поправок к ПДД.
Ранее предлагалось ограничить скорость движения самокатов до 20 километров в час при движении вместе с пешеходами по тротуару. О том, как будет контролироваться предложенное ограничение, пока не сообщается.
Так, в дептрансе Москвы предлагают устанавливать на самокатах такое программное обеспечение, которое не даст разогнаться быстрее 25 км/ч.
Кроме того, электросамокаты и подобные устройства будут выделены в отдельную категорию - средства индивидуальной мобильности (СИМ). В ПДД сохранилась норма, разрешающая таким средствам передвижения двигаться по правой стороне проезжей части (вместе с другими транспортными средствами) при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.
Вводится также ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограммов, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это не экстремалы, а гомикадзе...
Зависит от веса ездока. Ездок весом 60-70 кг может и на дешевеньком «куго» развить скорость до 40 км/час. А ездок массой 100 кг больше 20-22 км/час от самоката не выжмет.
Согласен, кроме одного - велосипедисты (особенно "доставщики") тоже носятся по тротуарам как угорелые. За езду по тротуарам всех ездунов (электро-, не электро) надо любить... В одной единственной позе - штраф или конфискация средства ездунства)...Да, у меня у самого есть электровелосипед... На даче... По тротуарам не езжу...
Самокатов на тротуарах быть не должно, вообще. В Китае, где делают эти самокаты, они запрещены везде, кроме прогулочных зон.
И составить белые списки, кому можно. Хочешь чего - пиши заявление и предоставь справку что не дурак. Остальным сидеть и не рыпаться!..