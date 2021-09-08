Минтранс предложил ввести лимит скорости для электросамокатов

10:17 8.09.2021

Минтранс предложил ограничить скорость электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах до 25 километров в час. Как пишет "КоммерсантЪ" это требование содержится в финальной редакции поправок к ПДД.

Ранее предлагалось ограничить скорость движения самокатов до 20 километров в час при движении вместе с пешеходами по тротуару. О том, как будет контролироваться предложенное ограничение, пока не сообщается.

Так, в дептрансе Москвы предлагают устанавливать на самокатах такое программное обеспечение, которое не даст разогнаться быстрее 25 км/ч.

Кроме того, электросамокаты и подобные устройства будут выделены в отдельную категорию - средства индивидуальной мобильности (СИМ). В ПДД сохранилась норма, разрешающая таким средствам передвижения двигаться по правой стороне проезжей части (вместе с другими транспортными средствами) при наличии на устройстве тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.

Вводится также ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограммов, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).