Путин присвоил 12 городам звания «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа» заявил, что звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще 12 российским городам. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.
«Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России - крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы», - цитирует его слова ТАСС.
Звание «Город трудовой доблести» получат Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бологое, Чита, Дзержинск и Кемерово.
При этом он отметил, что список городов трудовой доблести в России будет пополняться.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дык сейчас совсем другое дело! Жизнь не уходит. Остановилась и терпит.
Как нынешнее государство в действительности относится к трудовой доблести народа хорошо видно на одном примере. Некогда Свердловск был награждён орденом Ленина за трудовой вклад в победу в годы ВОВ. Была возведена целая Знаменная группа по этому поводу в центре города. При нынешней власти ее демонтировали и увезли куда-то подальше. Народ стал возмущаться. После этого Екатеринбургу было присвоено звание Города трудовой доблести. Но история со Знаменной группой показала, что в действительности это новое звание для власти ничего не значит. Плевать они хотели на доблесть трудящихся в годы ВОВ. Себя преемниками СССР называют, а наследие его ни во что не ставят.
Очень жаль войну выиграли одни города деревня не участвовала
После алкаша настало время завклубом.
До сих пор хохочем над его постановками.
Там водятся ротенберги.