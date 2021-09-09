Путин присвоил 12 городам звания «Город трудовой доблести»

16:34 9.09.2021

Президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа» заявил, что звание «Город трудовой доблести» будет присвоено еще 12 российским городам. Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время.

«Я рад поздравить с присвоением этого почетного звания жителей 12 городов России - крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы», - цитирует его слова ТАСС.

Звание «Город трудовой доблести» получат Оха, Ступино, Кострома, Лысьва, Сызрань, Мончегорск, Воркута, Алдан, Бологое, Чита, Дзержинск и Кемерово.

При этом он отметил, что список городов трудовой доблести в России будет пополняться.