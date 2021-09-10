В МИД обеспокоены риском неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана

МИД РФ

Москву беспокоит вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев. Об этом РИА Новостям рассказал директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.

По его словам, Москва и другие государства стараются отслеживать перемещения мигрантов из проблемных регионов, в том числе из Афганистана. Однако юридически оформленного механизма для мониторинга этого вопроса в Центральной Азии нет. Обмен информацией идет по линиям министерств, институтов ОДКБ и ШОС.

"Вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев беспокоит как Россию, так и граничащие с Афганистаном страны Центральной Азии", — пояснил дипломат, добавив, что пока количество незаконно пересекших границу афганцев можно считать незначительным.

Полтора года назад США и "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) подписали мирное соглашение, согласно которому США пообещали вывести свои войска из республики, а талибы должны были сесть за стол переговоров с действующим правительством и разорвать связи с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в России).

К сентябрю 2021-го американские военные покинули Афганистан, что позволило талибам быстро занять все крупные города и объявить смене власти. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления.

Изменения привели к гуманитарному, политическому и экономическому кризису в стране.  

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 10.09.2021, 18:39
    Гость: stalker

    Они обеспокоены. Вы власть или д... собачье ? Похоже что последнее, раз не в состоянии ее употребить и не знаете как.

  3. 10.09.2021, 17:36
    Гость: 1945

    У нас вообще никто не контролирует ничкго кроме похода в лес за гроибами или за ягодами и рыбалки на удочку и т п

  4. 10.09.2021, 15:46
    Гость: вместо обеспокоенности

    России нужно вводить визовый режим для мигрантов из среднеазиатских республик,и укреплять границу с Казахстаном.

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