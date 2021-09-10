В МИД обеспокоены риском неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана
Москву беспокоит вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев. Об этом РИА Новостям рассказал директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.
По его словам, Москва и другие государства стараются отслеживать перемещения мигрантов из проблемных регионов, в том числе из Афганистана. Однако юридически оформленного механизма для мониторинга этого вопроса в Центральной Азии нет. Обмен информацией идет по линиям министерств, институтов ОДКБ и ШОС.
"Вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев беспокоит как Россию, так и граничащие с Афганистаном страны Центральной Азии", — пояснил дипломат, добавив, что пока количество незаконно пересекших границу афганцев можно считать незначительным.
Полтора года назад США и "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) подписали мирное соглашение, согласно которому США пообещали вывести свои войска из республики, а талибы должны были сесть за стол переговоров с действующим правительством и разорвать связи с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в России).
К сентябрю 2021-го американские военные покинули Афганистан, что позволило талибам быстро занять все крупные города и объявить смене власти. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления.
Изменения привели к гуманитарному, политическому и экономическому кризису в стране.
Комментарии читателей Оставить комментарий
США... или Западная Европа ?
Они обеспокоены. Вы власть или д... собачье ? Похоже что последнее, раз не в состоянии ее употребить и не знаете как.
У нас вообще никто не контролирует ничкго кроме похода в лес за гроибами или за ягодами и рыбалки на удочку и т п
России нужно вводить визовый режим для мигрантов из среднеазиатских республик,и укреплять границу с Казахстаном.
Обеспокоены они.
Ну так не
пускайте.
Кто хозяин в доме?