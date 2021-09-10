В МИД обеспокоены риском неконтролируемого потока мигрантов из Афганистана

10:37 10.09.2021

Москву беспокоит вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев. Об этом РИА Новостям рассказал директор консульского департамента МИД Иван Волынкин.

По его словам, Москва и другие государства стараются отслеживать перемещения мигрантов из проблемных регионов, в том числе из Афганистана. Однако юридически оформленного механизма для мониторинга этого вопроса в Центральной Азии нет. Обмен информацией идет по линиям министерств, институтов ОДКБ и ШОС.

"Вопрос возможного неконтролируемого потока беженцев беспокоит как Россию, так и граничащие с Афганистаном страны Центральной Азии", — пояснил дипломат, добавив, что пока количество незаконно пересекших границу афганцев можно считать незначительным.

Полтора года назад США и "Талибан" (террористическая организация, запрещена в России) подписали мирное соглашение, согласно которому США пообещали вывести свои войска из республики, а талибы должны были сесть за стол переговоров с действующим правительством и разорвать связи с "Аль-Каидой" (террористическая организация, запрещена в России).

К сентябрю 2021-го американские военные покинули Афганистан, что позволило талибам быстро занять все крупные города и объявить смене власти. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер, где сосредоточены силы сопротивления.

Изменения привели к гуманитарному, политическому и экономическому кризису в стране.