Задержан сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди

Александр Мавриди, сбежавший 6 августа вместе с четырьмя соучастниками из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, задержан в Москве. При задержании он оказал сопротивление. 

Полицейские обнаружили Мавриди в московском районе Митино на Дубравной улице. Его доставили в территориальное подразделение СКР, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление МВД РФ.

Мавриди обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова из арбалета и лишении свободы столичного адвоката. Полиция обещала вознаграждение за информацию о нем в размере 1,5 млн руб.

Следствие задержало двух предполагаемых пособников заключенных. Также арестованы два сотрудника ИВС по обвинению в превышении полномочий. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, СКР предъявил обвинение временно исполняющему обязанности начальника ИВС в Истре Андрею Старшинову.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.09.2021, 02:47
    Гость: поконкретнее о трудностях

    Основная масса проблем в России возникает из за продажности правоохранителей.

Все комментарии (5)
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