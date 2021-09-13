Задержан сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди

23:33 13.09.2021

Александр Мавриди, сбежавший 6 августа вместе с четырьмя соучастниками из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, задержан в Москве. При задержании он оказал сопротивление.

Полицейские обнаружили Мавриди в московском районе Митино на Дубравной улице. Его доставили в территориальное подразделение СКР, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление МВД РФ.

Мавриди обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова из арбалета и лишении свободы столичного адвоката. Полиция обещала вознаграждение за информацию о нем в размере 1,5 млн руб.

Следствие задержало двух предполагаемых пособников заключенных. Также арестованы два сотрудника ИВС по обвинению в превышении полномочий. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, СКР предъявил обвинение временно исполняющему обязанности начальника ИВС в Истре Андрею Старшинову.