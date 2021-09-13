Задержан сбежавший из изолятора в Истре Александр Мавриди
Александр Мавриди, сбежавший 6 августа вместе с четырьмя соучастниками из изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, задержан в Москве. При задержании он оказал сопротивление.
Полицейские обнаружили Мавриди в московском районе Митино на Дубравной улице. Его доставили в территориальное подразделение СКР, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на заявление МВД РФ.
Мавриди обвиняется в убийстве предпринимателя Владимира Маругова из арбалета и лишении свободы столичного адвоката. Полиция обещала вознаграждение за информацию о нем в размере 1,5 млн руб.
Следствие задержало двух предполагаемых пособников заключенных. Также арестованы два сотрудника ИВС по обвинению в превышении полномочий. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы. Кроме того, СКР предъявил обвинение временно исполняющему обязанности начальника ИВС в Истре Андрею Старшинову.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они может и не продавались, а сами это предложили и организовали.
Добегался, гнида. Сейчас лет 15 на душу населения.. Гип-гип-ура!!
Основная масса проблем в России возникает из за продажности правоохранителей.
"Сами создаем трудности, сами преодолеваем" (с)