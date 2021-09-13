Отцы детей от суррогатных матерей смогут получать материнский капитал

10:25 13.09.2021

Минтруд подготовил поправки в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем ребенка, получать материнский капитал. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства и на сам документ.

Речь идет о семьях, где женщина не является биологической матерью ребенка и усыновляет малыша, который был рожден суррогатной матерью.

Сейчас в приоритетном порядке дополнительные меры господдержки предоставляются женщинам в связи с социальными рисками материнства (беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве), право мужчины на господдержку является производным от права женщины и может быть реализовано, когда у женщины оно прекратилось по закону.

Однако если женщина не является биологическим родителем ребенка от суррогатной матери и усыновляет его, а родителем является отец, то получить маткапитал нельзя.

В ведомстве пояснили, что "по решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал", а потому Минтрудом были разработаны изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал.

Предполагается, что законопроект будет внесен в правительство 29 сентября. В Госдуму он будет внесен до конца года. В министерстве рассчитывают, что поправки заработают с 2022 года.