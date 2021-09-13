Отцы детей от суррогатных матерей смогут получать материнский капитал

Минтруд подготовил поправки в законодательство, которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем ребенка, получать материнский капитал. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства и на сам документ.

Речь идет о семьях, где женщина не является биологической матерью ребенка и усыновляет малыша, который был рожден суррогатной матерью.

Сейчас в приоритетном порядке дополнительные меры господдержки предоставляются женщинам в связи с социальными рисками материнства (беременность и рождение ребенка, воспитание детей в неполной семье, возможные трудности в трудоустройстве), право мужчины на господдержку является производным от права женщины и может быть реализовано, когда у женщины оно прекратилось по закону.

Однако если женщина не является биологическим родителем ребенка от суррогатной матери и усыновляет его, а родителем является отец, то получить маткапитал нельзя. 

В ведомстве пояснили, что "по решению Конституционного суда и в таком случае семьи должны иметь право на материнский капитал", а потому Минтрудом были разработаны изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", которые позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать материнский капитал.

Предполагается, что законопроект будет внесен в правительство 29 сентября. В Госдуму он будет внесен до конца года. В министерстве рассчитывают, что поправки заработают с 2022 года.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.09.2021, 13:08
    Гость: Гы-гы-семьям где мужик

    Является единственным родителем
    . А
    ничего что у нас по конституции семья это брак между мужчиной и женщиной?

    Если мать не дай Бог, умерла, тогда да, отец единственный родитель-кормилец. Или если мать отказалась от ребенка.
    Так сложилось.Селя ви
    Как говорят у них.
    А тут на тебе. Мир сошел с ума. Разврат и безобразие.
    Ах бедняжка нетрадиционной ,чегоужтам, ориентации с женщиной не хочет, а ребеночка хочет.
    А разве это не психическое отклонение? Может природа так распорядилась , тоб эти больные не размножались?
    Кроме разрушения общечеловеческих ценостей это ещё и соципльное неравенство.
    Богатенький может куптьб себе ребенка/ведь эти...начинаетрассказывать о своих невыносимых страданиях, ребенка дескать а женщину не хочу.
    А как быть такому же мужику из среднего класса на 17 тыщах рублей?

  3. 13.09.2021, 12:51
    Гость: А почему скромно умалчивают

    Какая ....
    Этот закон пролоббировала,?
    Совершено против природы.
    В природе самец не может произвести ребенка в одиночку.
    Тьфу!

  4. 13.09.2021, 12:47
    Гость: Абзааааац!

    Умужика ребенок от суррогатной матери!
    Интересно знать мнение церквы нашей православной по этому поводу
    .
    Разве может быть угодно
    Богу подобное безобразие?
    Ведьэто противо естественно
    Как впрочем и само суррогатное материнство.

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